İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçi greve çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi’nde (TİS) anlaşma sağlanamaması zerine 23 bin işçi greve çıktı.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve işçilerin örgütlü olduğu Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler arasında yapılan son görüşmede de anlaşma sağlanamadı. Belediyenin son olarak 1 yıllık yüzde 29,16'lık zam teklifini kabul edilmedi.

Akşam saatlerinde sendika binası önünde toplanan işçiler, “Sefalet ücreti istemiyoruz”, “Şartel inecek bu iş bitecek", "Açlıktan ölmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları eşliğinde Kültürpark’a yürüdü. İşçiler başta Kültürpark içindeki İzBB binası olmak üzere bütün birim ve hizmet binalarına “Bu iş yerinde grev vardır” pankartı astı.

Masa'da bitirme çağrısı

Belediye önünde konuşan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Masada bu TİS’in bitmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bizi hafife almayın ve bizimle alay etmeyin dedik. İZENERJİ'nin tarihinde direniş var. Ekonomik olarak bir kriz olabilir ama bu krizin sorumlusu emekçiler değildir. Biz ekmeğimizin büyümesini istiyoruz. Müzakereye açığız. Gelin masada bitirelim ve İzmir halkını mağdur etmeyin” dedi.

Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar, güvenlik işçilerinin NACE kodlarının değiştirilmesiyle TİS kapsamı dışında bırakılmak istenmesine tepki göstererek, “Bu sürece 23 bin işçiyle başladık o şekilde de bitireceğiz. Hiçbir genelge yasadan üstün değildir” ifadelerini kullandı.

Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise, “Bu toplu sözleşmeyi masada bitirmek istiyoruz. Emeğimize sahip çıkacağız, hakkımızı alana kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

(HA)