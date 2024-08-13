İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tel Aviv belediyesiyle kardeş kent protokolünü feshetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri arasındaki Tel Aviv ile kardeş şehir protokolü oy birliğiyle iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

Gündem maddeleri arasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv kardeş şehir protokolünün iptali önergesi oy birliği ile kabul edildi.

BDS Türkiye: Türkiye’deki beşinci zaferimiz

Filistin İçin Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi’nin (BDS) Türkiye ayağı, daha önce “işgalle kardeşlik olmaz” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesine Tel Aviv ile, Marmaris Belediyesine ise Aşkelon’la kardeş kent protokollerini feshetme çağrısı yapmıştı.

BDS Türkiye, protokol iptalini X platformundaki hesaplarından şöyle duyurdu:





Bir zafer daha! 🇵🇸



BDS Türkiye'nin talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında işgal devletinin Tel Aviv belediyesiyle imzaladığı kardeş kent protokolünü oy birliğiyle feshetti.#İşgalleKardeşlikOlmaz pic.twitter.com/IYR2I5cc2t — BDS Türkiye (@israileboykot) August 13, 2024

(NK)