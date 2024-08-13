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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 19:25
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 19:25
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tel Aviv belediyesiyle kardeş kent protokolünü feshetti

Protokolün çağrıları üzerine feshedildiğini belirten BDS Türkiye, iptali Türkiye’deki beşinci zaferleri olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tel Aviv belediyesiyle kardeş kent protokolünü feshetti
Fotoğraf: BDS Türkiye/X

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri arasındaki Tel Aviv ile kardeş şehir protokolü oy birliğiyle iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.
Gündem maddeleri arasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv kardeş şehir protokolünün iptali önergesi oy birliği ile kabul edildi.

BDS Türkiye: Türkiye’deki beşinci zaferimiz

Filistin İçin Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi’nin (BDS) Türkiye ayağı, daha önce “işgalle kardeşlik olmaz” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesine Tel Aviv ile, Marmaris Belediyesine ise Aşkelon’la kardeş kent protokollerini feshetme çağrısı yapmıştı.

BDS Türkiye, protokol iptalini X platformundaki hesaplarından şöyle duyurdu:

(NK)

İsrail izmir tel aviv BDS Türkiye Filistin-İsrail Savaşı
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