İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sanatçılardan toplu istifa

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri Tugay'a tepki göstererek görevinden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye geçti

İstifa edenlerin imzasının taşındığı ortak metinde şunlara yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri olarak, bu kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatromuz ile seyircimiz arasında kurulan güven bağına saygı duyuyoruz. izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın izmirlilerin ve seyircimizin iradesini yok sayan kararını kabul etmiyor ve izmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunarak sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı bildiririz."

Söz konusu açıklamada imzası bulunan isimler şöyle: Abdülkadir Çevik Efdal Sevinçli Hakan Dündar Hülya Savaş Müjdat Albak Orhan Alkaya Semih Çelenk Tamer Levent Zeynep Altıok Akatlı

Meydanlar polis bariyerleriyle kapatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AKP'ye geçecek olması nedeniyle, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan buluşma çağrıları üzerine, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarında polis önlem aldı. Meydanların çevresi bariyerlerle kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

(FY)