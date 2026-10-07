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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 13:35 7 Ekim 2026 13:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 15:05 7 Ekim 2026 15:05
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sanatçılardan toplu istifa

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Cemil Tugay'ın AKP grup toplantısına katılmasının ardından çok sayıda kişi istifa etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sanatçılardan toplu istifa
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri Tugay'a tepki göstererek görevinden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye geçti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye geçti
Bugün 12:49

İstifa edenlerin imzasının taşındığı ortak metinde şunlara yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri olarak, bu kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatromuz ile seyircimiz arasında kurulan güven bağına saygı duyuyoruz. izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın izmirlilerin ve seyircimizin iradesini yok sayan kararını kabul etmiyor ve izmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunarak sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı bildiririz."

Söz konusu açıklamada imzası bulunan isimler şöyle:

Abdülkadir Çevik

Efdal Sevinçli

Hakan Dündar

Hülya Savaş

Müjdat Albak

Orhan Alkaya

Semih Çelenk

Tamer Levent

Zeynep Altıok Akatlı

Meydanlar polis bariyerleriyle kapatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AKP'ye geçecek olması nedeniyle, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan buluşma çağrıları üzerine, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarında polis önlem aldı. Meydanların çevresi bariyerlerle kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
izmir Cemil Tugay AKP erdoğan istifa
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