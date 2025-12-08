ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 12:13
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 12:24
2 dk Okuma

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri iş bıraktı

İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları aylardır ödenmeyen sosyal haklar ve ‘çıplak ücret’ iddialarını protesto için çıplak ayakla İzmir Büyükşehir Belediyesine yürüdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri iş bıraktı
Fotoğraf: İşçi-Sen İzmir / X

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları, kasım ayı maaşlarını eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise 4 aydır ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı, çıplak ayaklı eylem yaptı.

Genel İş İzmir Şubeleri binası önünde bir araya gelen işçiler, "Çıplak maaşa karşı çıplak ayak ile yürüyoruz" pankartı açtı.

İşçiler ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak Mürselpaşa Bulvarı'ndan Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında slogan atan işçiler, ellerindeki ayakkabıları salladı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 9 Eylül Kapısı önünde gazetecilere 23 bin işçinin sosyal haklarını ve maaşlarını eksik aldığını belirterek, haklarının gasbedildiğini söyledi.

Belediye yönetimiyle aylardır görüşmelerini sürdürdüklerini ancak somut bir ödeme takviminin açıklanmadığını aktaran Gül, "Günlerdir belediye bürokratları 'maaşlarda herhangi bir sorun yok' demelerine rağmen maaş ödemesinden bir gün önce bazı basın organlarında 'emekçilerin maaşları çıplak ücret olarak yatırılacak' haberleri çıkmış, aradığımızda bu haberin doğru olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Maaşımıza yapılan bu saldırıyla kiralarımızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu tutum sabrımızı taşırmış ve işçiyi bilinçli olarak sokağa itmiştir." ifadelerini kullandı.

Gül, eylemlerinin hukuki ve meşru olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Başlattığımız eylemi sadece maaşlarımız için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklarımız için de yaptığımızın bilinmesini isteriz. Sosyal haklarımız ile ilgili somut bir ödeme yapılmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Haklarımızı bekleyerek değil, mücadele ederek alacağız. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm iş yerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap alıp haklarımız için ödeme planı yapmadığı ve iş güvencemiz sağlanmadığı takdirde, fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz."

"5 günlük eylem planımız var"

Fotoğraf: Lokman İlhan / AA

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal bir hafta boyunca eylemlerin devam edeceğini belirterek, "Bugün otobüsler durmadı. Can alıcı işlerimizin bazıları da durmadılar. İşlerimizi ve halkımızı aksatmadık. Ancak bizim 5 günlük bir eylem planımız var." dedi.

3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da "İnsanları ekmeğiyle sınamak kadar kötü bir şey yoktur. Her şeyden önce güvenceli iş istiyoruz. İzBB çalışanlarının hepsi İzmir sokaklarına emek vermiş insanlardır. Biz burada bedavaya para almıyoruz. Bu ay yapılan maaş eksikliklerinden dolayı hiç mi düşünmüyorlar İzmir gibi bir yerde yaşıyoruz; kira, kredi, taksit ödeniyor. Bizim derdimiz sokağa çıkmak değil aylardır müzakere yolunu masada sürdürmeye devam ettik. Maaşa dokununca işçiye dokunuyorsun bunu da bürokratlar anlamıyorlar. Kendi maaşlarına dokunulsa ne yapacaklar. Bizler DİSK/ Genel İş olarak hiçbir zaman canımız sıkıldığı için sokağa çıkmıyoruz" diye konuştu.

(HA)

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzBB’de toplu işten çıkarmalar
12 Haziran 2025
/haber/izbbde-toplu-isten-cikarmalar-308316
Türkiye’yi anlamak için öğretici bir olay İzmir grevi
7 Haziran 2025
/yazi/turkiyeyi-anlamak-icin-ogretici-bir-olay-izmir-grevi-308134
İzmir'de anlaşma sağlandı, grev sona erdi
4 Haziran 2025
/haber/izmir-de-anlasma-saglandi-grev-sona-erdi-308062
CHP Genel Başkanı Özel’den İzBB grevi açıklaması
2 Haziran 2025
/haber/chp-genel-baskani-ozelden-izbb-grevi-aciklamasi-307995
İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde
30 Mayıs 2025
/haber/izmir-buyuksehir-belediyesi-iscileri-esit-ise-esit-ucret-talebiyle-grevde-307931
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçi greve çıktı
29 Mayıs 2025
/haber/izmir-buyuksehir-belediyesinde-23-bin-isci-greve-cikti-307872
