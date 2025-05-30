ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2025 16:49
2 dk Okuma

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül: “İzmir halkına diyoruz ki bugün yaşamış olduğunuz mağduriyetin sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratlarıdır.”

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başladı.

Basmane Meydanı'nda dün (29 Mayıs) toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlattı.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, bugün düzenledikleri yürüyüşün ardından ise Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

İşçiler, “Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankart açtı.

İşçiler adına basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Biz kimseden fazla bir hak istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Bunu herkes bilsin, hakkımızı alıncaya kadar da sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz,” dedi.

İşçilerin talepleri:

  • Eşit işe eşit ücret uygulanması,
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde farklı sendikalara bağlı çalışanlar arasında maaş farklarının kaldırılması,
  • Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmelerindeki ücretlerle kendi üyelerine sunulan ücretler arasındaki uçurumun giderilmesi,
  • Adil ve eşit çalışma koşullarının sağlanması.

“Adım adım bizi sokağa ittiler”

Gül, grev nedeniyle İzmir halkının mağduriyet yaşadığını ve bunun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratları olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

“Birilerinin inadından mı artık, kininden, nefretinden mi bilmiyoruz. İki gündür İzmir halkı mağdur. Peki mağduriyeti kime gösteriyorlar, İzmir halkına hizmet eden biz İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR emekçilerine. Biz greve çıkmadan önce söyledik, 'Yarınlarda oluşacak mağduriyetin sorumlusu biz değiliz' dedik. İzmir halkına diyoruz ki: Bugün yaşamış olduğunuz mağduriyetin sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratlarıdır.”

Gül, işçilerin maaşlarına dair açıklanan ücretlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise görüşmelerin olumlu sonuçlanması için tüm gayreti gösterdiklerini belirterek, “Grevde 2'nci gününe gelmenin en büyük nedeni, toplu sözleşme masasında toplu sözleşme adabını bilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıdır. Adım adım bizi sokağa ittiler,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Büyükşehir Belediyesi Grev DİSK İZELMAN izenerji EGEŞEHİR Genel-İş Sendikası
ilgili haberler
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçi greve çıktı
29 Mayıs 2025
/haber/izmir-buyuksehir-belediyesinde-23-bin-isci-greve-cikti-307872
İzmir belediyelerinde grev kararı
6 Mayıs 2025
/haber/izmir-belediyelerinde-grev-karari-307180
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçi greve çıktı
29 Mayıs 2025
/haber/izmir-buyuksehir-belediyesinde-23-bin-isci-greve-cikti-307872
İzmir belediyelerinde grev kararı
6 Mayıs 2025
/haber/izmir-belediyelerinde-grev-karari-307180
Sayfa Başına Git