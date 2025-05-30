İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başladı.

Basmane Meydanı'nda dün (29 Mayıs) toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlattı.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, bugün düzenledikleri yürüyüşün ardından ise Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

İşçiler, “Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankart açtı.

İşçiler adına basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Biz kimseden fazla bir hak istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Bunu herkes bilsin, hakkımızı alıncaya kadar da sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz,” dedi.

İşçilerin talepleri: Eşit işe eşit ücret uygulanması,

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde farklı sendikalara bağlı çalışanlar arasında maaş farklarının kaldırılması,

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmelerindeki ücretlerle kendi üyelerine sunulan ücretler arasındaki uçurumun giderilmesi,

Adil ve eşit çalışma koşullarının sağlanması.

Direnen işçi sınıfına selam olsun!

Grup Yorum'u yok etmeye AKP'nin gücü yetmez. Biz halkız! pic.twitter.com/P291EBFlmh — Grup Yorum (@GrupYorumcu1985) May 30, 2025

“Adım adım bizi sokağa ittiler”

Gül, grev nedeniyle İzmir halkının mağduriyet yaşadığını ve bunun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratları olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

“Birilerinin inadından mı artık, kininden, nefretinden mi bilmiyoruz. İki gündür İzmir halkı mağdur. Peki mağduriyeti kime gösteriyorlar, İzmir halkına hizmet eden biz İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR emekçilerine. Biz greve çıkmadan önce söyledik, 'Yarınlarda oluşacak mağduriyetin sorumlusu biz değiliz' dedik. İzmir halkına diyoruz ki: Bugün yaşamış olduğunuz mağduriyetin sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratlarıdır.”

Gül, işçilerin maaşlarına dair açıklanan ücretlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise görüşmelerin olumlu sonuçlanması için tüm gayreti gösterdiklerini belirterek, “Grevde 2'nci gününe gelmenin en büyük nedeni, toplu sözleşme masasında toplu sözleşme adabını bilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıdır. Adım adım bizi sokağa ittiler,” dedi. (TY)