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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 12:49 7 Ekim 2026 12:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 13:32 7 Ekim 2026 13:32
Okuma Okuma:  3 dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet takmasıyla AKP’ye geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye geçti
Fotoğraf: AA
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet takmasıyla resmen AKP’ye geçti.

Erdoğan buradaki konuşmasına, "İzmir bugün bir başka güzel" diye başladı.

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Erdoğan şunları söyledi:

"AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye devam ediyor. Parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, en güvenli adres olarak AK Partiyi görüyor. Seçmenlerine hizmet ekmek isteyenler çareyi burada arıyor. Bunun dışındaki her söz spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara iftira atmak, hakaret etmek apaçık bir ahlaksızlıktır. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Belediyecilik fedakarlık makamıdır. Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin dostunun akrabalarının cebini doldurmak için değil, bilakis milletin kesesini doldurmak için, güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum."

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"Mazlumların hakkını korumak için siyaset yapıyoruz"

Tugay yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Çok değerli Ak Parti ailesi, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İzmir’de büyüdüm, doktor oldum, 30 yıl hekimlik mesleğiyle hizmet ettim. Bir süredir de siyaset yaparak hizmet ediyorum. Tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir’imizin insanları vatanseverdir, milletine manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre hizmet etmek şereftir. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti: Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz gariplerin, hakkı yenmiş mazlumların hakkını korumak için siyaset yapıyoruz.

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"İnanarak katıldım"

AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleridir. Her İzmirli bilir ki cumhuriyete sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün. Ben inanarak ve güvenerek katıldığım bu çatı altında sayın cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye ile bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir’in sorunlarını çözmek ve yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.”

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(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Cemil Tugay izmir büyükşehir belediye başkanı AKP erdoğan
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