HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 08:32
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 09:08
1 dk Okuma

İzmir Buca’daki yangında 3 kişi gözaltına alındı

İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İzmir Buca’daki yangında 3 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.15’te Gaziemir-Buca güzergâhında seyir halindeyken yanan bir servis aracının neden olduğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, olayda kusurlu oldukları değerlendirilen servis aracı sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını gerçekleştiren egzoz ustası gözaltına alındı.

Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Orman yangınları bir insan hakları meselesidir
Orman yangınları bir insan hakları meselesidir
2 Ağustos 2025
Erdoğan: "Orman yangınlarını büyükşehir itfaiyeleri söndürsün"
ORMAN BAKANLIĞI HESAP VERMEYECEK Mİ?
Erdoğan: "Orman yangınlarını büyükşehir itfaiyeleri söndürsün"
28 Temmuz 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir orman yangıları orman yangınları 2025 kuraklık orman yangınları çevre
