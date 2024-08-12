İzmir Bornova’da 5 bin yıllık yapı bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde arkeolojik kazıları süren Yassıtepe Höyüğü'nde, depo olarak kullanıldığı tahmin edilen 5 bin yıllık yapı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle süren kazı çalışmalarına başkanlık yapan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, Anadolu Ajansı’na höyükte günlük yaşamın ve ticari hayatın nasıl yapıldığını tespit etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Turizm için önemli”

Kazılarda içinde büyük küpler ve kapların yer aldığı bir depo bulduklarını aktaran Derin, şöyle konuştu:

"O dönemde toplanan midyelerin bu yapıda depoladıklarını biliyoruz. Ayrıca iri küplerin içinde ve çömleklerde çoğunlukla üzüm ve incir gibi ürünler de tespit ettik. Bu, depolamanın yanı sıra ticaretin de başladığını kanıtlıyor.

“Yassıtepe Höyüğü Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş, turizm için de önemli bir merkez. Yapılacak analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde etmeyi hedefliyoruz." (TY)