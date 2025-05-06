İzmir belediyelerinde grev kararı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde belediye şirketi NAR-BEL’de çalışan ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube’ye üye işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Narlıdere Belediyesi adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) işçilere yüzde 44,38 zam ve yan haklara yüzde 40 artış önerdi. Ayrıca 6 ayda bir enflasyon farkı ve ikramiyelerin ilk yıl 52 günden 56 güne, ikinci yıl ise 60 güne çıkarılması teklif edildi. Ancak teklif, 219 hayır oyuna karşılık 67 evet oyuyla reddedildi.

23 bin işçi greve çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası 3 No’lu Şube ile yürütülen TİS görüşmeleri de tıkandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, son yapılan görüşmeden de sonuç alınamaması üzerine işçiler, yarın itibarıyla greve başlayacaklarını duyurdu.

Konak Belediyesi ile Genel-İş 5 No’lu Şube arasında yürütülen görüşmelerde de uzlaşma sağlanamadı.

Belediyenin son olarak yüzde 31,40 zam teklif ettiği görüşmelerde, en düşük yevmiye bin 290 TL, market yardımı 8 bin 100 TL, yakacak yardımı 470 TL, çocuk ve yemek yardımları 240’ar TL, ikramiye ise 66 yevmiye olarak önerildi. Tüm ek ödemelerle birlikte en düşük ücret 52 bin 900 TL olarak belirlendi. Ancak teklif sendika tarafından kabul edilmedi.

Şube temsilcileri, gece yarısı itibarıyla greve çıkacaklarını açıkladı. (TY)