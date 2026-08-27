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YT: Yayın Tarihi: 27.08.2026 15:27 27 Ağustos 2026 15:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.08.2026 16:52 27 Ağustos 2026 16:52
Okuma Okuma:  2 dakika

İzmir Barosu, hasta mahpus Yıldırım'ı ziyaret etti: "Zamana yayılmış idam cezası"

İzmir Barosu, 75 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Yıldırım’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, mevcut uygulamaların “zamana yayılmış bir idam cezasına” dönüştüğünü söyledi.

Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
Görseli Büyüt
İzmir Barosu, hasta mahpus Yıldırım'ı ziyaret etti: "Zamana yayılmış idam cezası"
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İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Arif Çınar Evrim ile Cezaevi Komisyonu üyeleri Av. Fatma Demirer ve Av. Nehir Bilece’den oluşan heyet, Yıldırım’ın durumunu yerinde incelemek amacıyla hastaneyi ziyaret etti.

Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım için Bakan Gürlek’e altı soru
Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım için Bakan Gürlek’e altı soru
Bugün 10:25
İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan 75 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım’ın koşullu salıverilmesinin üçüncü kez ertelendi. Yaklaşık 21 aydır tahliyesi engellenen Yıldırım, 24 Ağustos’taki İdare ve Gözlem Kurulu görüşmesinin ardından kalp krizi geçirdi. Hastanede anjiyo yapılan Yıldırım’ın kalbine iki stent takıldı.

"Zamana yayılmış idam cezasına dönüştürülmüştür"

Baro açıklamasında, ağır sağlık sorunları bulunan bir mahpusun hastane yatağında kelepçelenmesinin insan onuruna aykırı olduğu vurgulanarak, “Kağıt üzerinde kaldırılan ölüm cezası; hasta mahpusları kelepçelerle, ertelemelerle ve tedavisizlikle cezaevinde tutarak zamana yayılmış bir idam cezasına dönüştürülmüştür” denildi.

Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım kalp krizi geçirdi
TAHLİYESİ ÜÇÜNCÜ KEZ ERTELENDİ
Hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım kalp krizi geçirdi
25 Ağustos 2026

"İnanılmaz kötü bir düşünce var"

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Arif Çınar Evrim, Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi bianet’e anlattı.

Sait’in durumu şu an için gayet iyi. Oradaki doktorlardan bilgi istedik ama mesai saati içinde olmadıkları için bilgi vermediler. Bir mağduriyet var ortada. Mehmet Sait Yıldırım’a verdikleri evrakta, pişmanlık belirtisi göstermediği için tahliyesi reddedilmiş. İnanılmaz kötü bir düşünce var. Niyet okumaya giren bir durum. Çünkü zaten 30 yılı aşkın süre cezaevinde kalmış. Bu koşullarda sağlık sorunları sürekli tekrar etmiş. Üçüncü defa kalp krizi geçirmiş. Son operasyonda iki tane stent takıldı. Çok şükür durumu görece iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Ben özellikle oradaki görevlilerle de görüştüm. Operasyonu yapan doktoru bütün gün anjiyoya girdiği için ilgilenemiyor. Başka bir doktorun verilmesi talebinde bulunduk. Onu da vermediler. Yani biraz işgüzarcı davrandılar açıkçası. Bir görüşme odası yok. Hükümlü dışarı çıkarılıyor. Gelen geçenler önümüzdeyken konuştuk. Böyle olmaması lazım. Görüşme odasının olması gerekir. Bununla ilgili başvuru yapacağız. Bir de hükümlülerin kaldığı odalar, pencereleri çok küçük ve içerisi havasız kalıyor. Dün de kelepçe takmaya kalktılar. Sağ olsun oradaki meslektaşlarımız hemen itiraz ettiler. Artık kelepçe takılmıyor. Şu an kendisi dinleniyor. Tekrardan hapishaneye götürecekler. Genel durumu iyi ama iyi olması da bir mucize. Şu anda özgürlüğüne kavuşturulması ve aramızda olması lazım.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
hasta tutuklu Mehmet Sait Yıldırım İdare ve Gözlem Kurulu tahliye erteleme
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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