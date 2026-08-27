İzmir Barosu, hasta mahpus Yıldırım'ı ziyaret etti: "Zamana yayılmış idam cezası"

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Arif Çınar Evrim ile Cezaevi Komisyonu üyeleri Av. Fatma Demirer ve Av. Nehir Bilece’den oluşan heyet, Yıldırım’ın durumunu yerinde incelemek amacıyla hastaneyi ziyaret etti.

Baro açıklamasında, ağır sağlık sorunları bulunan bir mahpusun hastane yatağında kelepçelenmesinin insan onuruna aykırı olduğu vurgulanarak, “Kağıt üzerinde kaldırılan ölüm cezası; hasta mahpusları kelepçelerle, ertelemelerle ve tedavisizlikle cezaevinde tutarak zamana yayılmış bir idam cezasına dönüştürülmüştür” denildi.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Arif Çınar Evrim, Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi bianet’e anlattı.

Sait’in durumu şu an için gayet iyi. Oradaki doktorlardan bilgi istedik ama mesai saati içinde olmadıkları için bilgi vermediler. Bir mağduriyet var ortada. Mehmet Sait Yıldırım’a verdikleri evrakta, pişmanlık belirtisi göstermediği için tahliyesi reddedilmiş. İnanılmaz kötü bir düşünce var. Niyet okumaya giren bir durum. Çünkü zaten 30 yılı aşkın süre cezaevinde kalmış. Bu koşullarda sağlık sorunları sürekli tekrar etmiş. Üçüncü defa kalp krizi geçirmiş. Son operasyonda iki tane stent takıldı. Çok şükür durumu görece iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Ben özellikle oradaki görevlilerle de görüştüm. Operasyonu yapan doktoru bütün gün anjiyoya girdiği için ilgilenemiyor. Başka bir doktorun verilmesi talebinde bulunduk. Onu da vermediler. Yani biraz işgüzarcı davrandılar açıkçası. Bir görüşme odası yok. Hükümlü dışarı çıkarılıyor. Gelen geçenler önümüzdeyken konuştuk. Böyle olmaması lazım. Görüşme odasının olması gerekir. Bununla ilgili başvuru yapacağız. Bir de hükümlülerin kaldığı odalar, pencereleri çok küçük ve içerisi havasız kalıyor. Dün de kelepçe takmaya kalktılar. Sağ olsun oradaki meslektaşlarımız hemen itiraz ettiler. Artık kelepçe takılmıyor. Şu an kendisi dinleniyor. Tekrardan hapishaneye götürecekler. Genel durumu iyi ama iyi olması da bir mucize. Şu anda özgürlüğüne kavuşturulması ve aramızda olması lazım.”