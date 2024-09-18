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HABER
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 12:01
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2024 12:24
3 dk Okuma

İzmir ATK Eygi'nin otopsi raporunu açıkladı: Uzak mesafeden atış yapılmış

Raporda, mermi çekirdeği giriş yarası bulgularına göre atışın, uzak atış mesafesinden yapıldığı tespiti yer aldı. Ayrıca cesetten 6 metalik yabancı cisim çıkartılarak incelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir ATK Eygi'nin otopsi raporunu açıkladı: Uzak mesafeden atış yapılmış

İzmir Adli Tıp Kurumu, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen protesto eyleminde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı.

Raporda, mermi çekirdeği giriş yarası bulgularına göre atışın, uzak atış mesafesinden yapıldığı tespiti yer aldı.

Cesetten 6 metalik yabancı cisim çıkartılarak incelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi

İzmir Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi, kanda toksik bir maddeye rastlanmadığını, Biyoloji İhtisas Dairesi ise DNA profilinin Eygi'yle uyumlu olduğu, ikinci bir şahsa ait DNA profili elde edilmediğini aktardı. Morg İhtisas Dairesi İzmir Histopatolojik Tetkik Şubesinin raporunda ise beyin kanaması ve beyin harabiyeti saptandığı bulgularına yer verildi.

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Atış istikameti belirlenemedi

Eygi'nin vücudunda bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarasının bulunduğu, bu yaralanmayı oluşturan atışın tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğunun belirtildiği raporda, "Ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası cilt, cilt altı bulgularına göre ateşli silah giriş deliğinin etrafında yanık, duman, is ve barut artıkları tespit edilmediğinden atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu" ifadelerine yer verildi.

Filistin'de yapılan ilk otopside giriş yarasının bozulduğu ve mermi çekirdeğinin çıkartıldığının hatırlatıldığı raporda olay yerinin kroki ve görüntülerinin sağlanmaması nedeniyle de atış istikameti ve mermi çekirdeği hakkında kesin bir görüş oluşturulamadığı bildirildi.

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Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Cesetten 6 adet metalik yabancı cisim çıkartılarak suç delili teşkil etmesi nedeniyle
incelenmek üzere tutanak ile Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir.

Yeniden yapılan otopsisi sırasında gözlenen makroskobik bulgular, histopatolojik özellikler ve toksikolojik inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa (kubbe ve kaide) kemiklerinde kırık, beyin zarları arasında kanama (subaraknoid) ve beyin dokusu harabiyeti sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur."

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Ne olmuştu?

İsrail askerleri, 6 Eylül’de Batı Şeria’da düzenlenen protesto eylemine katılanlara ateş açtı.

Eyleme katılan 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, kurtarılamadı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etmişti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşenur Ezgi Eygi Batı Şeria
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