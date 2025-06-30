ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 08:19
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 08:30
3 dk Okuma

İzmir, Antalya ve Mersin'de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Yangının sabaha kadar devam ettiğini belirten Yetişkin, "Karadan müdahale yeterli değil, havadan destek şart" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir, Antalya ve Mersin'de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İzmir, Antalya ve Mersin’de farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın gece boyunca devam etti. Yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edilirken, uçuşlar durduruldu. Antalya ve Mersin’de çıkan yangınlara ise ekipler anında müdahale etti.

Evler tahliye edildi

İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar’ın Orhanlı Mahallesi arasında çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın hızla yayıldı; Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Dört köy ve iki mahalle tahliye edildi.

Adnan Menderes Havalimanı, yoğun duman nedeniyle uçuşlara geçici olarak ara verdi. Seferihisar Orhanlı’da yangın evlere sıçrarken, onlarca ev kullanılamaz hale geldi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “50’nin üzerinde ev yandı, hayvanlar telef oldu. Yangının elektrik tellerinden çıkmış olabileceği iddia ediliyor” dedi. Yangının sabaha kadar devam ettiğini belirten Yetişkin, "Karadan müdahale yeterli değil, havadan destek şart" dedi.

Yangını benzinle başlattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’deki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin kendi evini kundakladıktan sonra ormanlık alanı ateşe verdiği ileri sürüldü. “Kasten orman yangınına sebebiyet verme” suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarım Bakanı Yumaklı: “Bugün 77 yangın çıktı”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye genelinde 77 yangın çıktı, bir ayda toplam 1459 yangına müdahale ettik” dedi. Yangınlar arasında İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli’de çıkan büyük yangınlar da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise “Bugün bizim için çok zor bir gün. Yangınların büyük çoğunluğu insan eliyle çıkıyor. Lütfen herkes daha dikkatli olsun” uyarısında bulundu.

Antalya’da bahçeler zarar gördü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle bir ev tahliye edildi. Bazı zeytinlik ve avokado bahçeleri zarar gördü. Yangına 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Mersin’in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi’nde çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kuraklık nedeniyle Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
Kuraklık nedeniyle Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
13 Mart 2025
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü
26 Ağustos 2023
Orman yangınlarına ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
Orman yangınlarına ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
29 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangınları orman yangınları 2025 İzmir'de orman yangınları
ilgili haberler
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı
24 Haziran 2025
/haber/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-dan-orman-yangini-uyarisi-308776
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı: Çok sayıda ev zarar gördü
28 Haziran 2025
/haber/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-cok-sayida-ev-zarar-gordu-308926
Antalya Kaş'ta orman yangını
8 Eylül 2024
/haber/antalya-kas-ta-orman-yangini-299417
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
11 Eylül 2024
/haber/hatay-da-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-299501
Sakız Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
25 Haziran 2025
/haber/sakiz-adasi-ndaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-308804
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı
16 Ağustos 2024
/haber/izmir-karsiyaka-daki-orman-yangini-sanayi-sitesine-sicradi-298653
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
19 Ağustos 2024
/haber/cankiri-da-orman-yangini-4-koy-tahliye-edildi-298757
Bir günde 72 orman yangını çıktı
17 Ağustos 2024
/haber/bir-gunde-72-orman-yangini-cikti-298678
Denizli'deki orman yangını üçüncü gününde
27 Ekim 2024
/haber/denizli-deki-orman-yangini-ucuncu-gununde-301161
Muğla, Milas’ta orman yangını
8 Ağustos 2024
/haber/mugla-milasta-orman-yangini-298348
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı
24 Haziran 2025
/haber/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-dan-orman-yangini-uyarisi-308776
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı: Çok sayıda ev zarar gördü
28 Haziran 2025
/haber/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-cok-sayida-ev-zarar-gordu-308926
Antalya Kaş'ta orman yangını
8 Eylül 2024
/haber/antalya-kas-ta-orman-yangini-299417
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
11 Eylül 2024
/haber/hatay-da-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-299501
Sakız Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
25 Haziran 2025
/haber/sakiz-adasi-ndaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-308804
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı
16 Ağustos 2024
/haber/izmir-karsiyaka-daki-orman-yangini-sanayi-sitesine-sicradi-298653
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
19 Ağustos 2024
/haber/cankiri-da-orman-yangini-4-koy-tahliye-edildi-298757
Bir günde 72 orman yangını çıktı
17 Ağustos 2024
/haber/bir-gunde-72-orman-yangini-cikti-298678
Denizli'deki orman yangını üçüncü gününde
27 Ekim 2024
/haber/denizli-deki-orman-yangini-ucuncu-gununde-301161
Muğla, Milas’ta orman yangını
8 Ağustos 2024
/haber/mugla-milasta-orman-yangini-298348
Sayfa Başına Git