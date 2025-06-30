İzmir, Antalya ve Mersin'de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İzmir, Antalya ve Mersin’de farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın gece boyunca devam etti. Yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edilirken, uçuşlar durduruldu. Antalya ve Mersin’de çıkan yangınlara ise ekipler anında müdahale etti.

Evler tahliye edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi https://t.co/Sour8xBfui pic.twitter.com/mAdxBKlDrL — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 29, 2025

İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar’ın Orhanlı Mahallesi arasında çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın hızla yayıldı; Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Dört köy ve iki mahalle tahliye edildi.

Adnan Menderes Havalimanı, yoğun duman nedeniyle uçuşlara geçici olarak ara verdi. Seferihisar Orhanlı’da yangın evlere sıçrarken, onlarca ev kullanılamaz hale geldi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “50’nin üzerinde ev yandı, hayvanlar telef oldu. Yangının elektrik tellerinden çıkmış olabileceği iddia ediliyor” dedi. Yangının sabaha kadar devam ettiğini belirten Yetişkin, "Karadan müdahale yeterli değil, havadan destek şart" dedi.

Yangını benzinle başlattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’deki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin kendi evini kundakladıktan sonra ormanlık alanı ateşe verdiği ileri sürüldü. “Kasten orman yangınına sebebiyet verme” suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarım Bakanı Yumaklı: “Bugün 77 yangın çıktı”

#Canlı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/5uPGIgMMvD — AA Canlı (@AACanli) June 29, 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye genelinde 77 yangın çıktı, bir ayda toplam 1459 yangına müdahale ettik” dedi. Yangınlar arasında İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli’de çıkan büyük yangınlar da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise “Bugün bizim için çok zor bir gün. Yangınların büyük çoğunluğu insan eliyle çıkıyor. Lütfen herkes daha dikkatli olsun” uyarısında bulundu.

Antalya’da bahçeler zarar gördü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle bir ev tahliye edildi. Bazı zeytinlik ve avokado bahçeleri zarar gördü. Yangına 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Mersin’in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi’nde çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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(EMK)