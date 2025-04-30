İzmir, Ankara ve İstanbul'da ev baskınları: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir’de sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı polis baskınları düzenlendi. Baskınlarda, üniversite öğrencileri, sendika temsilcileri ve bazı sol siyasi partilerin üyeleri gözaltına alındı.

Evrensel'in haberine göre, gözaltına alınanlar arasında Emek Partisi, SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, gözaltına alındığını X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurdu. Candemir, eşi Gülsen Candemir ile birlikte gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonun gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınması için emniyete götürüldükleri bildirildi.

İstanbul’da tertip komitesi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenledikleri basın toplantısıyla Taksim’e çağrı yapan 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi üyeleri de gözaltına alındı.

İlk operasyonda dün (29 Nisan) Beyoğlu'nda düzenledikleri basın toplantısıyla Taksim’e çağrı yapan ve 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi üyelerinden oluşan 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (Kataş-Sen) Genel Başkanı Şahin Başaraner ile İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür'ün de bulunduğu öğrenildi. Tertip Komitesi'nden Limter İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı da gözaltına alınanlar arasında.

Diğer operasyonda da Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü istismar ederek, yasaklama olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunan, 1 Mayıs günü kitleyi provoke edebilecek 22 şahsa yönelik operasyon neticesinde 14 şahıs yakalanmış, şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur.Firar durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

Ankara'da da gözaltılar

Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket mensubu oldukları ve il genelinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, THKP-C/Devrimci Hareket tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan "örgütsel faaliyetlere katıldıkları" ve "propaganda yaptıkları" iddia edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda gözaltı işlemlerinin tamamlanması için operasyonlara Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.

"Gözaltı süresi 2 Mayıs'a uzatıldı"

İnşaat İş Sendikası da şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'den arayan polis, Örgütlenme Sekreterimiz Yunus Özgür için gözaltı süresinin 2 Mayıs saat 05:00'a kadar uzatıldığı bilgisi verdi. Bir kez daha yineliyoruz: Taksim iradesi birkaç kişinin değil, meydanları kendilerine yasaklanmış işçi ve emekçilerindir ve bu irade kırılamaz! #1M2025Taksim #1M2025 #1MayıstaTaksime"

1 MAYIS 2025 TAKSİM TERTİP KOMİTESİ 1 Mayıs'ta Taksim'e Şişli'den yürünecek

(EMK)