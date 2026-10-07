İzmir AKP’li Tugay’a karşı ayakta

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AKP’ye katılması, kentte gün boyu süren ve gece polisle arbedelere kadar uzanan protestolara yol açtı.

2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 49’a yakın oyla seçilen Tugay’ın AKP’ye geçmesiyle iktidar partisi kuruluşundan bu yana sandıkta kazanamadığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına ilk kez bir üyesini oturtmuş oldu. Ancak başkanın doğrudan yetkisine dayalı iş ve işlevler dışında belediye yönetimi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki Yeni Parti çoğunluğunda. 184 üyeli mecliste YENİ Parti 91 sandalyeyle en büyük grup; Tugay’ın katılımıyla AKP’nin üye sayısı 39’a çıktı.

Tugay'ın AKP'ye transferiyle İzmir’de ortaya çıkan tablo, Başkan ve Belediye Meclisi arasında daimi bir uyuşmazlıkla yarılmış bir ikili yönetim ortaya çıkardı. Tugay "merkezi hükümetle daha uyumlu çalışma" iddiasıyla AKP'ye geçmişti. Sonuçta, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Meclisi arasında bir uçurum oluştu.

Belediye önünde polis barikatı

Tugay’ın AKP’ye katılmasının ardından YENİ Parti’nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce İzmirli, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi’ne yürümek istedi. Göstericilerin önü polis barikatları ve TOMA’larla kesilince gerginlik yaşandı. Protestocular “Cemil Tugay istifa” ve “İzmir uyuma, iradene sahip çık” sloganları attı. Bazı göstericiler Tugay’ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “siyasi mefta” yazan sembolik bir tabut taşıdı.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, protestoda Tugay’a seslendi:

“Bugün İzmir, Cemil Tugay’ı azlettiğini göstermiştir.”

Güç, belediye başkanlığı makamının sahibinin Tugay değil, İzmir halkı olduğunu savundu.

Kentte Tugay’ın parti değiştirmesine karşı gösteriler, kararın açıklanması öncesinde başlamıştı. Emek ve demokrasi örgütleri ve çeşitli meslek kuruluşlarının katıldığı eylemlerde “Seçmenin oyu siyasi pazarlık konusu olamaz” mesajı öne çıkmıştı.

TİP: "Halkın umuduna pusu kurdu"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir örgütü de Tugay’ın AKP’ye katılmasını seçmen iradesinin yok sayılması olarak değerlendirdi.

“Halkın oylarıyla muhalif diye seçilip rotasını Saraya kıran Cemil Tugay, sadece bir tercih yapmamış, oyunu aldığı halkın umuduna bir pusu kurmuştur.”

Açıklamada, Tugay’ın uygulama iddiasıyla seçildiği siyasi programdan ayrılmasının kişisel bir tercih olarak görülemeyeceği, belediye başkanlığı yetkisinin seçmen tarafından belirli bir siyasi programa verildiği savunuldu.

Baro ve Tabip Odası: "Halkın iradesi yok sayılamaz"

İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası da Tugay’ın iktidar partisine geçmesine karşı çıktı.

İzmir Tabip Odası, parti değişikliğini “halkın iradesini hiçe saymak” olarak nitelendirdi. İzmir Barosu ise hukuken belediye başkanlığının otomatik olarak sona ermediğini ancak temsil ilişkisi bakımından meşruiyet sorunu doğduğunu savundu.

Baronun açıklamasında, “[Tugay'ın] elinde tuttuğu idari yetkinin meşruiyeti sona ermiştir.” denildi ve Tugay görevinden çekilmeye çağrıldı.

Soyer:" İzmir’in hikâyesi böyle bitmez"

Tugay’a en dikkat çekici tepkilerden biri, halen İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan kendisinden önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den geldi.

Soyer cezaevinden yayımladığı, “İzmir’in hikâyesi böyle bitmez, dayan güzel İzmir” sözleriyle başlayan mesajında, belediye başkanlığını yalnız hizmet üretme değil, krizler karşısında geri çekilmeme görevi olarak tanımladı:

“Her şey geçiyor ama geriye haysiyetli olup olmadığınız miras kalıyor.”

Soyer, Tugay’ın merkezi hükümetle uyum, daha fazla kaynak ve daha fazla hizmet gerekçelerine doğrudan karşı çıktı:

“Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe İzmirlinin iradesini yok saymanın sebebi olamaz. Yetki, kaynak, daha çok hizmet iddiaları da asla meşruiyet getirmez.”

Eski başkan, İzmir’in cumhuriyetçi ve tarihsel kimliğine gönderme yaptığı açıklamasını: “İzmir Duruşu işte bu kararlı iradeyle teslim olmamaktır. Başın öne eğilmesin güzel İzmir.” sözleriyle tamamladı.

Şehir Tiyatroları'nda toplu istifa

Tugay’ın AKP’ye geçişinin belediye içindeki en görünür sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yaşandı: Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu’nun dokuz üyesi — aralarında Zeynep Altıok Akatlı, Orhan Alkaya ve Tamer Levent’in de bulunduğu sanatçılar ve tiyatro insanları — görevlerinden topluca ayrıldı.

Ortak açıklamada Tugay’ın kararının “İzmirlilerin ve seyircinin iradesini yok saydığı” belirtilerek Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunması istendi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de görevinden istifa etti. Üzümcü'nün açıklaması şöyleydi:

“Gördüğüm lüzûm üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum.”

Belediye yönetiminde de kopuşlar

Kültür kurumlarındaki istifalara belediye yönetiminden gelen ayrılıklar eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Meclis Birinci Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, her iki görevinden de istifa etti. Belediye meclisi üyeliğini ise sürdürüyor.

Bu istifa, Tugay’ın belediye başkanlığı makamını korumasına rağmen belediye meclisindeki eski siyasi dayanağının çözülmeye başladığını gösterdi.

İşçi cephesinde eski gerilim yeniden gündemde

Tugay’ın parti değiştirmesi, belediye işçileriyle geçmişte yaşadığı sert toplu sözleşme ve grev krizini de yeniden gündeme taşıdı.

Tugay yönetimi 2025’te yaklaşık 23 bin belediye işçisinin grevi sırasında sendikalarla ağır bir çatışma yaşamıştı. Tugay’ın AKP’ye geçişine tepki gösteren EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca bu geçmişe gönderme yaparak: “İşçiye sırtını dönen, halkın iradesine de sırtını döner.” dedi.

Karaca, belediye işçilerinin grevi sırasında izlenen tutumla bugünkü parti değişikliği arasında siyasi bir süreklilik olduğunu savundu.

Tugay ise AKP’ye geçeceği iddialarının yoğunlaştığı günlerde belediye çalışanlarının geleceğine ilişkin bir soruya, işini yapan hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını söyleyerek yanıt vermişti.

Tugay: İzmir’i yeniden inşa edeceğiz

Tugay, Ankara’daki AKP toplantısında kararını merkezi hükümetle işbirliği ve İzmir’e hizmet gerekçesiyle savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye geçti

Erdoğan’ın “AK Parti kimsesizlerin kimsesidir” sözünü tekrarlayan Tugay:

“AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir’i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.”

dedi. Tugay, merkezi hükümet ile yerel yönetimin uyum içinde çalışmasıyla İzmir’de daha fazla hizmet üretilebileceğini savundu.

Ancak aynı Tugay'ın, Ağustos 2025’te AKP’ye geçme ihtimalini soran gazeteciye verdiği: “Milyonda bir bile bir olasılık yok." yanıtı ve CHP’den seçilmiş bir belediye başkanının parti değiştirmesini “ayıp” bulduğuna ilişkin sözleri gün boyu sosyla medyada yaygın olarak paylaşıldı.

(AEK)