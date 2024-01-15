İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının yakınlarında yanardağ patlaması gerçekleşti.

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, yanardağ, kasabada meydana gelen depremlerin ardından patladı. Patlamanın ardından kasaba sakinleri tahliye edildi.

CNN International’ın haberine göre ise, İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Hjordis Gudmundsdottir, kasabayı lavlardan korumak için örülen duvarların dayanıklı olduğunu fakat lavların altyapıya zarar verebileceğini duyurdu.

Önceki patlamalar

IMO yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" söylemişti.

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilân edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almış; ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı. (TY)