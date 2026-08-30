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YT: Yayın Tarihi: 30.08.2026 13:47 30 Ağustos 2026 13:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.08.2026 13:49 30 Ağustos 2026 13:49
Okuma Okuma:  1 dakika

İzlanda'dan AB'ye "hayır"

Sandık sonucunu değerlendiren Başbakan Kristrun Frostadottir, seçmenin yüksek katılımından memnuniyet duyduğunu belirterek, hükümetin halkın iradesine tam uyum sağlayacağını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzlanda'dan AB'ye "hayır"
Fotoğraf:AA
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İzlanda halkı, Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin geleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kamu yayıncısı RUV'un aktardığı son verilere göre, yaklaşık 400 bin nüfuslu ülkede oyların %70'e yakını sayıldı.

AA haberine göre, sandıktan %52,5 oranında "Hayır" oyu çıkarken, müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekleyenlerin oranı %47,5'te kaldı.

Sandık sonucunu değerlendiren Başbakan Kristrun Frostadottir, seçmenin yüksek katılımından memnuniyet duyduğunu belirterek, hükümetin halkın iradesine tam uyum sağlayacağını vurguladı.

Arka plan

İzlanda'nın AB ile olan gelgitli ilişkisi ve referanduma uzanan süreç şu adımlarla şekillendi:

  • 2009: İzlanda, resmi olarak AB'ye üyelik başvurusunda bulundu.
  • 2013: Ülkede yönetime gelen AB karşıtı hükümet, yürütülen müzakereleri askıya alma kararı aldı.
  • 2024: Genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat İttifak liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti, dondurulan sürecin kaderini doğrudan halka sorma kararı alarak bu referandumu düzenledi.

(EMK)

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İstanbul
izlanda Avrupa Birliği Avrupa Birliği - İzlanda
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