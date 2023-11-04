İZKİTAP'ta 100. Yıl Özel Müzayedesi: Atatürk’ün mebus defteri, Nazım'ın Piraye'ye yaptığı kalemlik de var

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık'ın fuarizmir’de düzenlediği İzmir Kitap Fuarı kapsamında imza etkinlikleri ve söyleşilerin yanı sıra müzayedeler de okurlarla buluşuyor.

İzmir Kitap Fuarı’ndaki (İZKİTAP) ilk kitap müzayedesinde, ilk baskılardan imzalı kitaplara kadar onlarca eser okurla buluştu.

Bugün (Cumartesi) saat 15.00’te ikinci kitap müzayedesi, yarın (5 Kasım Pazar) saat 15.00’te ise 100. Yıl Özel Müzayedesi, İZKİTAP’ta düzenlenecek.

Dün akşamki müzayedede dünya klasiklerinden Türkiye edebiyatının usta isimlerine kadar pek çok önemli ismin eserleri satışa sunuldu. Hermes Sahaf Kurucusu Ümit Nar yönetiminde yapılan müzayedede, satışa sunulan ilk eser, Filistinli yazar Adania Shibli’nin Filistin'de yaşanan drama okurlarını tanık ettiği “Küçük Bir Ayrıntı” adlı romanı oldu. Müzayedede, 100’ün üzerinde eser yeni okurlarıyla buluştu.

100. Yıl Özel Müzayedesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına adanmış tarihsel, kültürel birikimleri yansıtan parçalar meraklılarıyla buluşacak. Müzayedede, aralarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan mebus defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevinde eşi Piraye'ye yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemlik, 1954 yılına ait “İzmir'de Alınteri, Boyozcu, Kordon 1954” ıslak imzalı Ara Güler kaşeli fotoğraf, İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’in de yer aldığı gazeteci, yazar, milletvekili Ahmed Rasim’e ithaflı ıslak imzalı fotoğrafın da olduğu birçok özel parça yer alıyor. (AÖ)