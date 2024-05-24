İzinsiz televizyona çıkan emekli ya da eski askerlere hapis geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi 60 maddeden oluşuyor ve birçok değişikliği beraberinde getiriyor.

Ancak en büyük değişiklik emekli ya da eski askerlere yönelik olan. Teklife göre Askeri Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle emekli ya da eski askerler artık medyada yer almak için Milli Savunma Bakanlığından (MSB) izin almak zorunda olacak.

MSB kadro ve kuruluşunda kamu görevlisi iken bu sıfatı sona erenlere, Bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda, MSB'den izin alınmaksızın, rütbeleri dışında, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak, beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamada bulunmaları halinde, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca teklif, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması da yasaklanıyor.

(HA)