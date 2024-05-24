ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 12:32
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 12:43
1 dk Okuma

İzinsiz televizyona çıkan emekli ya da eski askerlere hapis geliyor

Milli Savunma Bakanlığından izin almadan unvanlarını kullanarak medyaya çıkan emekli ya da eski askerler, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzinsiz televizyona çıkan emekli ya da eski askerlere hapis geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi 60 maddeden oluşuyor ve birçok değişikliği beraberinde getiriyor.

Ancak en büyük değişiklik emekli ya da eski askerlere yönelik olan. Teklife göre Askeri Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle emekli ya da eski askerler artık medyada yer almak için Milli Savunma Bakanlığından (MSB) izin almak zorunda olacak.

MSB kadro ve kuruluşunda kamu görevlisi iken bu sıfatı sona erenlere, Bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda, MSB'den izin alınmaksızın, rütbeleri dışında, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak, beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamada bulunmaları halinde, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca teklif, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması da yasaklanıyor.

(HA)

TSK türk silahlı kuvvetleri
Sayfa Başına Git