İzdemir Santrali’nde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi

İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde 2014’te kurulan İzdemir Termik Santrali-II, mahkeme kararlarına rağmen faaliyetini sürdürüyor.

Santral için verilen iki ayrı “ÇED olumlu” kararı, 2016 ve 2018’de mahkeme tarafından iptal edildi; ancak bu kararlar uygulanmadı. 2019’da yurttaşların başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 2023’te “özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.

Ruhsatsız çalıştığı tespit edilen santral, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi; ancak 6 Mart’ta verilen yeni “ÇED olumlu” kararıyla, Nisan ayında yeniden faaliyete geçti.

Çevre ve hukuk örgütleri, bu karara karşı yeni bir dava açtı.

Yeni bir keşif ve bilirkişi gözlemi

Termik santrale karşı açılan davanın avukatlarından İpek Sarıca, ÇED kararlarında adil bir değerlendirmenin yapılmadığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Sarıca, santralin 2009/7 sayılı genelge üzerinden yeniden “ÇED olumlu” kararı aldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

“Bu genelgede diyor ki ‘Eğer bir durdurma kararı varsa sen önlem faaliyetleri için çalışmalarına devam edebilirsin, önlemlerini alabilirsin.’ Ayrıca ÇED'in iptaline gerekçe gösterilen nedenler genele bir etki etmiyorsa yeniden ÇED başvurusu yapılabilinir. AYM, ilk iptal kararında zeytinlik alanlarına verilen zararları gerekçe göstermişti. Ancak şirket bu sefer ‘Tesisten çıkan külleri zeytinlik alanda toplamıyorum, o külleri satıyorum’ dedi. Biz geçtiğimiz aylarda bu kararın iptali için başvuruda bulunduk.

“Yaptıkları itiraz doğrultusunda termik santralde yeni bir keşif ve bilirkişi gözlemi yapılacak. Bunun için de 282 bin TL istediler. Bu miktarın karşılanması imkânsız. Çevre davalarında ücretlerin bu kadar yüksek olmasının nedeni hakkınızdan vazgeçmemizi istemeleri. Dolayısıyla bilirkişi raporlarında ücretlerin bu kadar yüksek olmasından dolayı birçok insan davalarından vazgeçiyor. Santral belli bir süre ruhsatsız çalıştı ve belediye bunu fark ederek tesisi mühürledi. Ancak bu termik santral 10 senedir nasıl çalıştı sorusuna da kimse cevap veremiyor. İlk ÇED raporundan sonra bir sene içerisinde geçici faaliyet belgesiyle çalışabiliyorlar. ‘Tesis hep bu belge ile çalıştı’ diyorlar. Demek ki ortada bir denetimsizlik var.”

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“Geleceği çalıyor”

Termik santralin havayı kirlettiğini ve “geleceği çaldığını” söyleyen İpek Sarıca, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

“Aliağa'daki kirlilik İzmir Körfezi'ne kadar geliyor. Bu termik santral için 60'dan fazla yurttaş şikâyetçi oldu. Santrale karşı verilen mücadele bundan sonra da devam edecek. İzmir'deki birçok ekolojik sorunla ilgileniyoruz. Çevre hakkı, yaşam hakkı kadar önemli. Ancak çevre hakkımızı arayamıyoruz. Sağlıklı bir çevrede yaşamadığımız zaman sağlıklı bir yaşamımız da olmuyor. Örneğin İskenderun'da çocuklar sürekli bronşit hastasıydı. Sonrasında fark ettim ki orada bulunan demir-çelik fabrikalarından dolayı çocuklar hastalanıyormuş.” (TY)