İZBETON davası: Soyer için tutukluluğa devam, Aslanoğlu'na adli kontrolle tahliye kararı verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması sona erdi.

Sanık ifadeleri ve mağdur beyanlarının alındığı duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını okudu. Savcı mütalaasında; gelmeyen sanıklar ve dosyada tanık Ayşe Arzu Özçelik hakkında zorla getirilme kararı verilmesi, mağdurlar ve suçtan zarar gören müştekilerin katılma taleplerinin kabulü ile kontrolün kaldırılması taleplerinin reddi yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada ayrıca adli ve bilirkişi raporu, Danıştay ve Sayıştay raporları uyarınca sanıkların sosyo-ekonomik seviyeleri ve konumları itibariyle delilleri etkileme ihtimali, delillerin yeteri kadar toplanmamış olması, delillerin artma ihtimali itibariyle Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç'in tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Cumhuriyet savcısı, zararı giderdiği belirtilen tutuklu sanık Hüseyin Şimşek'in tahliyesi ve adli kontrolü yönünde görüş bildirdi.

"Biz neden ceza çekiyoruz?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, mütalaaya ilişkin savunmasında, haksız menfaat ve dolandırıcılık iddialarına değinerek şöyle konuştu:

"Bugün bir çift dinledik. Beyefendi sanık, hanımefendi mağdurdu. Böyle çok örnek var. İddianame o çifte, 'senin eşin seni dolandırdı' diyor. Aynı iddianame sen bundan kişisel menfaat elde etmedin diyor. Kim menfaat elde etti o halde? Ayrıca bu sabah bir yazı gelip 'zarar yok' diyor. Bu işin trajik bir yanı da var. Ben cezaevinde getirildim. Ceza çekiyorum yani. Neden 105 gündür bu cezalandırma devam ediyor? Nedeni, kentsel dönüşümde kooperarif modeli. Bunun nedeni çok belliyken dolandırıcılık kastı olduğu iddiası asla kabul edilemez.

"Bu model, tertemiz niyetlerle hukuka uygun hayata geçirildi. Her adımı şeffaf bir şekilde paylaşıldı. Varsa bir eksiklik ya da yolsuzluk her kooperatif yönetimi bunun hesabını zaten verir. Evet gecikmeler var. Ama gecikmeler dolandırıcılık olarak nitelendirilemez. Gecikmenin en önemli sebebi Temmuz 2024'teki durdurmadır.

"Hangi belediye başkanı kamu zararı olmadığı belgelenmiş olmasına rağmen dolandırıcılıkla suçlanır? Mağduriyetlerin sebebi ne sanıklar ne de modeldir? Mağduriyet varsa bunların çözümü hukuk mahkemeleridir. Sizin mahkemeniz değil. Eğer görevim devam etseydi birçok etapta anahtar teslim yapmıştık ve ben şu an karşınızda değildim.

"Ne kendimize ne başkasına haksız bir menfaat elde etmedik! Biz neden ceza çekiyoruz? 105 gündür devam eden cezamızı bitirin. 66 yaşındayım. Adımın böyle kirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Dosyanızda somut bir suç yok. Terazinizi dengede tutabilmek için cezamızı kaldırmaktan başka bir yol yok."

