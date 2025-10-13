ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 11:18
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 10:57
3 dk Okuma

İZBETON davası: Soyer için tutukluluğa devam, Aslanoğlu'na adli kontrolle tahliye kararı verildi

Buna göre, Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer'in tutukluluk halinin devamına; Hüseyin Şimşek, Cihangir Lübiç ve Şenol Aslanoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İZBETON davası: Soyer için tutukluluğa devam, Aslanoğlu'na adli kontrolle tahliye kararı verildi
Fotoğraf: Sosyal Medya

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması sona erdi.

İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
İZBB OPERASYONU
İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
5 Temmuz 2025

Sanık ifadeleri ve mağdur beyanlarının alındığı duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını okudu. Savcı mütalaasında; gelmeyen sanıklar ve dosyada tanık Ayşe Arzu Özçelik hakkında zorla getirilme kararı verilmesi, mağdurlar ve suçtan zarar gören müştekilerin katılma taleplerinin kabulü ile kontrolün kaldırılması taleplerinin reddi yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada ayrıca adli ve bilirkişi raporu, Danıştay ve Sayıştay raporları uyarınca sanıkların sosyo-ekonomik seviyeleri ve konumları itibariyle delilleri etkileme ihtimali, delillerin yeteri kadar toplanmamış olması, delillerin artma ihtimali itibariyle Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç'in tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Cumhuriyet savcısı, zararı giderdiği belirtilen tutuklu sanık Hüseyin Şimşek'in tahliyesi ve adli kontrolü yönünde görüş bildirdi.

"Biz neden ceza çekiyoruz?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, mütalaaya ilişkin savunmasında, haksız menfaat ve dolandırıcılık iddialarına değinerek şöyle konuştu:

"Bugün bir çift dinledik. Beyefendi sanık, hanımefendi mağdurdu. Böyle çok örnek var. İddianame o çifte, 'senin eşin seni dolandırdı' diyor. Aynı iddianame sen bundan kişisel menfaat elde etmedin diyor. Kim menfaat elde etti o halde? Ayrıca bu sabah bir yazı gelip 'zarar yok' diyor. Bu işin trajik bir yanı da var. Ben cezaevinde getirildim. Ceza çekiyorum yani. Neden 105 gündür bu cezalandırma devam ediyor? Nedeni, kentsel dönüşümde kooperarif modeli. Bunun nedeni çok belliyken dolandırıcılık kastı olduğu iddiası asla kabul edilemez.

"Bu model, tertemiz niyetlerle hukuka uygun hayata geçirildi. Her adımı şeffaf bir şekilde paylaşıldı. Varsa bir eksiklik ya da yolsuzluk her kooperatif yönetimi bunun hesabını zaten verir. Evet gecikmeler var. Ama gecikmeler dolandırıcılık olarak nitelendirilemez. Gecikmenin en önemli sebebi Temmuz 2024'teki durdurmadır.

"Hangi belediye başkanı kamu zararı olmadığı belgelenmiş olmasına rağmen dolandırıcılıkla suçlanır? Mağduriyetlerin sebebi ne sanıklar ne de modeldir? Mağduriyet varsa bunların çözümü hukuk mahkemeleridir. Sizin mahkemeniz değil. Eğer görevim devam etseydi birçok etapta anahtar teslim yapmıştık ve ben şu an karşınızda değildim.

"Ne kendimize ne başkasına haksız bir menfaat elde etmedik! Biz neden ceza çekiyoruz? 105 gündür devam eden cezamızı bitirin. 66 yaşındayım. Adımın böyle kirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Dosyanızda somut bir suç yok. Terazinizi dengede tutabilmek için cezamızı kaldırmaktan başka bir yol yok."

(AB)

ilgili haberler
İZBB OPERASYONU
İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
5 Temmuz 2025
/haber/izmir-de-onceki-izbb-baskani-tunc-soyer-ve-59-kisi-tutuklandi-309167
İzBB Operasyonu: Tunç Soyer dahil 60 kişi tutuklandı
4 Temmuz 2025
/haber/izbb-operasyonu-tunc-soyer-dahil-60-kisi-tutuklandi-309129
Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?
1 Temmuz 2025
/haber/tunc-soyer-baris-ve-demokrasi-bunun-neresinde-309001
İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında
1 Temmuz 2025
/haber/izmir-de-chp-ye-operasyon-tunc-soyer-ve-cok-sayida-kisi-gozaltinda-308992
