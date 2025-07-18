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Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 13:05
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2025 14:45
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İzBB’ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianame hazır

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski İzBB Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzBB’ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianame hazır
Fotoğraf: izmir.bel.tr

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine (İzBB) yönelik "kooperatif" soruşturmasında iddianame hazırladı.

Savcılık iddianamede Örnekköy 3. etap, Örnekköy 4. etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1. etap, Karabağlar 3. etap ve Karabağlar 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığını yönünde suç duyuruları olduğunu kaydetti.

Bunun sonucunda da 449 mağdur, 7 müşteki, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıkları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş suçtan zarar gören olarak iddianameye yazıldı.

Savcılık bu kapsamda aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişinin 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 kişi gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen kişilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Gözaltına alınanlardan 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık dün ise "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme" ile "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" işlerine yönelik hazırladığı 2 iddianameyi İzmir Asliye Ceza Mahkemesine sunmuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tunç soyer İzBB İzmir Büyükşehir Belediyesi
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