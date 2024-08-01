İzBB’den 6 memura uzaklaştırma kararı: “Cemil Tugay memura gözdağı veriyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm- Bel-Sen) üyesi altı memuru 25 Temmuz'da yapılan Kültürpark’taki 1 No’lu hol önündeki Sosyal Denge Tazminatı eylemlerinde çıkan arbedede özel güvenlik görevlilerini yaraladıkları gerekçesiyle soruşturma yapmadan işten uzaklaştırdı.

Kamu emekçileri, 12 Haziran’dan bu yana sendika ve belediye arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle eylemdeydi.

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Tüm-Bel-Sen üyesi işten uzaklaştırılan memur Salih Deniz Islaklıoğlu ve Tüm-Bel-Sen üyesi memur yaşananları ve eylemdeki son durumu bianet’e anlattı.

"Soruşturma yapılmadan uzaklaştırıldık"

Salih Deniz Islakoğlu, belediyenin haklarında herhangi bir soruşturma yapmadan uzaklaştırma kararı aldığını söyledi.

“Biz saldırı iddialarını kabul etmiyoruz. iki aydır belediye binasında direniyoruz. Orası bizim işyerimiz” diyen Islakoğlu işten uzaklaştırılmalarına neden olan günü şu sözlerle anlattı:

“Her zaman olduğu içeri girerek yürüyüşümüzü yapacaktık. Güvenlik görevlileri bizi içeri almayacağını söyledi. Genel Sekreterlik başta olmak üzere herkesi arayarak uyardık. Toplumsal bir olaya müdahale etmek güvenlik görevlilerinin sorumluğunda değil. Biz sadece içeri girmeye çalıştık, bir saldırı olmadı. Cemil Tugay kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor.”

Durumu sendikal özgürlüklere müdahale olarak nitelendiren Islakoğlu, “Uzaklaştıma kararı verilen kişiler arasında sendika yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz var. Karar emekçilere ve onların özgürlüğü olan sendikaya yöneltilen bir tehdittir. Tüm kamuoyunun bunu bu şekilde değerlendirmesini ve kınamasını talep ediyoruz“ diye konuştu.

Uzaklaştırma kararıyla taleplerine bir yenisinin daha eklendiğini belirten Islakoğlu, “Toplu İş Sözleşmesi’nin bir an önce sonuçlandırılmasını ve hukuksuz uzaklaştırma kararının geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

"Son teklif 16 bin 750 TL ancak 2 yıl zam yok"

Tüm-Bel-Sen üyesi memur ise İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın, memurlara şu an 16 bin 750 TL Sosyal Denge Tazminatı teklif ettiği bilgisini verdi. Tüm-Bel-Sen üyesi “Bu rakam bizim son yaptığımız sözleşmeden farklı değil. Herhangi bir zam yapılmıyor” dedi.

Tugay’ın önerdiği TİS'in iki senelik olduğunu belirten Tüm-Bel-Sen üyesi, sözleşmenin imzalanması halinde 2025'in sonuna kadar herhangi bir enflasyon düzeltmesi alamayacaklarını da söyledi.

Tüm-Bel-Sen üyesi, memurlara işten uzaklaştırılma kararının 31 Temmuz’da bildirilmesinin nedenini de "Cemil Tugay, yaptığı teklifin 31 Temmuz’a kadar geçerli olduğunu söyledi. Kabul edilmezse memurlara Sosyal Denge Tazminatı vermeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde memurlara da yazı göndermiş. 'Ben 16 bin 750 lira vermek istiyorum ama sendika yetkilileri kabul etmiyor' demiş. Ancak 2025'e kadar 1 lira bile zam yapmayacağını söylememiş. Yani Cemil Tugay memurlara hem gözdağı veriyor hem de tehdit ediyor" diyerek açıkladı.

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