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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2025 14:55
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2025 14:59
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İzBB’de ücretsiz izne çıkarılan 148 işçi için eylem

DİSK/Genel-İş Sendikası, işçilerin 3 Şubat Pazartesi gününe kadar işlerine başlatılmamaları halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde direnişe başlayacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzBB’de ücretsiz izne çıkarılan 148 işçi için eylem
Fotoğraf: Ege'den SonSöz

DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ücretsiz izne çıkarılan 148 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT’taki 236 otobüsün İzmir Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi A.Ş.’ye (İZULAŞ) devrinin durdurulması için eylem yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Konak ilçesindeki sendika hizmet binası önünde bir araya gelen izne çıkarılan işçiler ve sendika temsilcileri, üzerinde “Haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz” yazılı pankart açtı, slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, 7-8 Ocak’ta ücret ödemelerinde yaşanan gecikmenin düzeltilmesi için eylem yaptıklarını anımsattı.

“Sendikal hak ve özgürlükler engelleniyor”

Bu eylemlerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sendikaya yönelik bazı uygulamalar yaptığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Sendikamızın örgütlü olduğu ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ait olan 236 adet otobüs Belediye-İş Sendikasının örgütlü olduğu İZULAŞ AŞ’ye devretme işlemleri başlamıştır. Eyleme katılan işçilere tutanaklar tutularak disiplin süreci başlatılmıştır. İZENERJİ şirketinde çalışan 148 üyemiz, kendi rızası olmadan işveren tarafından belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmışlardır.

“Ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğü’nde çalışan 10 üyemiz 50 gün önce belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bu uygulamalar yalnızca işçilerin haklarına değil, aynı zamanda Anayasa ile güvence altına alınmış temel özgürlüklere açık bir saldırıdır. Bu yapılanlar sendikal hak ve özgürlükleri engellemektir. Sosyal demokrat bir belediyeye yakışmayan tutum sendikamız açısından da kabul edilemezdir.”

Gül, 148 işçinin 3 Şubat Pazartesi gününe kadar işlerine başlatılmamaları ve ESHOT’ta 236 otobüslerin devir işlemlerinin durdurulmaması durumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar 1 Nolu Hol önünde direnişe başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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“İşçi fazlası varsa neden bu kadar işçi aldınız?”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da İzmir Büyükşehir Belediyesinin işçilerin ekmeğiyle oynadığını belirterek şöyle konuştu:

“Biz 22 bin çalışanız, bizden aylık 100 liramızı kesin. Bu işçilere para ödeyemeyecek kadar küçüldüyseniz, zarar ediyorsanız biz kendi aylıklarımızdan 100’er lira kesip bu işçi arkadaşlarımızın çalışmasına, ekmeğimizi bölüşmeye varız. Siz buna var mısınız? ‘Çok işçi var.’ diyorlar. O zaman nisan ayından bugüne İZTARIM ve İZDOĞA’dan işten çıkarılan 400 kişi kabul edersek, bugün sadece İZENERJİ’de 1360 kişi 1 Nisan sonrası işe başlamış. 400 kişiyi yok sayarsak neden bin kişiyi işe aldınız? İşçi fazlası varsa neden bu kadar işçi aldınız?”.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel-İş Sendikası DİSK
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