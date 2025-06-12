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HABER
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 17:08
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İzBB’de toplu işten çıkarmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinde çalışan bin işçiyi işten çıkaracak.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İzBB’de toplu işten çıkarmalar
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) toplu işten çıkarmalara başladı. İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden bin işçinin işten çıkartılması kararlaştırıldı.

Belediye, işçilerin örgütlü olduğu Belediye-İş Sendikasına gönderdiği yazıda “zorunlu toplu çıkarma” yapılacağını kaydetti.

Buna göre İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan 100’er işçi çıkarılacak. 10 Haziran’da başlayan işten çıkarma süreci 4 Temmuz’a kadar devam edecek.

Yazıda “Açıklanan ,'zorunlu toplu çıkarma' işlem sürecine 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren devam edilecek ve 4 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacaktır. Toplu işten çıkarma işlemine tâbi tutulacak işçiler, Kanun ve Sözleşme hükümleri uyarınca (i)kendi isteği ile ayrılacak olanlar, (ii)Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar, (iii)Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler, (iv)işe önce girenin sonra çıkarılması esası ile işten çıkarılacaklardır. Bu şekilde plânlanan işten çıkarılacaklar listesinin oluşmasına katkıda ve hazır bulunmak üzere Sendikanız işyeri temsilcisinin 10/12 Haziran günlerinde İnsan Kaynakları Birimi ile irtibat kurması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29’uncu maddesi uyarınca bilgilerinize sunulur” denildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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