İzBB temizlik işçilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) iştirak şirketi İzenerji’ye bağlı çalışan ve Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi 90 işçi, vasıf ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bıraktı.

DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu adına dün (21 Ağustos) yapılan açıklamada, “Toplu iş sözleşmemizde bulunan maddemiz gereğince uygulanması gereken vasıf ve ünvanların verilmemesi nedeniyle kent temizliği (yol süpürge) emekçileri bugün çalıştıkları işyerlerinde iş bıraktı” denildi.

DİSK/Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube, iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde (22 Ağustos) belediye yönetimiyle uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kent temizliği biriminde çalışan üyelerimizin dört yıldır verilmeyen vasıfları için iki gündür vermiş olduğumuz mücadele ile birlikte, vasıflarımız Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile yapılan görüşme sonucunda olumlu sonuçlanmış olup, vasıflı işlerde çalışan arkadaşlarımızın yazılarının yazılması ile birlikte son bulmuştur. Direnen işçiler asla yenilmez… Yaşasın örgütlü mücadelemiz…” denildi.

“Tek talebimiz vasıfların verilmesi”

DİSK/Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ise görüşmelerden netice alamadıklarını belirterek, “Bizim tek talebimiz arkadaşlarımızın vasıflarının verilmesi. Şoförlük yapıyor ünvanı verilmiyor. Araç arkası görev yapıyor karşılığı verilmiyor. Arkadaşlarımız da yaptıkları işin karşılığını alamadıkları için görevlerini bırakma kararı aldılar” dedi.

Gül ayrıca, “Bugün çöplerin toplanması için formüller getirdiler. Arkadaşlarımız tepki gösterdiler, çöplerin toplanmasına engel oldular. Gerilim olmasın diye zabıta da geri çekildi” diye konuştu.

“İşçiler hakkında tutunak tutuldu”

İzmir merkezli Ege'de Sonsöz Gazetesi’ne konuşan Ercan Gül, “Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde ve Kordon’da çöpler toplanmıyor. Buna istinaden işveren bir yazı ile vasıflarını vermeleri gerekirken, bir yazıyla iş bırakan işçiler hakkında tutanak tutuyor” dedi.

Gül, anlaşma sağlanana kadar iş bırakma eylemine devam edeceklerini vurguladı.