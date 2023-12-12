İYİ Parti’nin İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan görevini bıraktı

İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık ‘hür ve müstakilim’. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum” dedi.

Özkan, yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti’nin iş birliğini savunanlar arasındaydı.

Ne olmuştu?

CHP, yerel seçimlerde İYİ Parti'ye iş birliği talebinde bulundu fakat İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu (GİK), CHP'nin talebini reddetti. Talebin reddedilmesini eleştiren Özkan “Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" dedi.

Özkan, "Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" sözleriyle CHP ile işbirliğini savundu.

İYİ Parti'de bir istifa daha

(HA)