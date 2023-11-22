İYİ Parti’nin barınma krizi önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İYİ Parti grubunun barınma krizinin çözüm yollarının araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine CHP grubu adına söz aldı.

“14 Mayıs seçimlerinin ardından, Cumhur İttifakının bol keseden vaatlerinin sona ermesiyle beraber, derinleşen ekonomik krizin faturasının vatandaşa kesilmeye başlayacağını söylemiştik” diyen Gülcan Kış, “Aradan 7 ay geçti. Halkımızın tek gündem maddesi ekonomik kriz ve geçim derdi oldu. Derinleşen ekonomik krizin yarattığı en büyük sıkıntıda tabi ki barınma krizidir” diye konuştu.

Seçimin hemen ardından, barınma krizini, önlenemeyen kira artışlarını gündeme getiren ilk milletvekillerinden biri olduğunu belirten Gülcan Kış, o gün verdiği önergenin reddedildiğini kaydetti. Ardından da şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz noktada barınma krizi ölümle sonuçlanır bir duruma getirildi. Toplumsal şiddete dönüşen haberleri her gün gazete manşetlerinde görmekteyiz. Şu an vatandaşlarımızın söylediği tek şey; ‘Sadece kiramızı ödeyebilmek için çalışıyoruz ve yaşıyoruz.’ Hane halkı Bütçe Araştırmasının 2022 sonuçlarına göre; hane halkının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek ikinci payı yüzde 22,4 ile konut ve kira harcamaları oluşturuyor. Alt gelir gruplarında bu oran yüzde 34'e kadar çıkıyor. Bir tarafta, Türkiye Yüzyılı diye övünen bir iktidar, diğer tarafta da temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan yoksun bırakılan ve canından olan vatandaşlarımız. Asgari ücretle geçinen birinin hem kirasını ödeyip hem de geçimini sağlaması imkânsız hale geldi.

"Kalkınma Planı'ndaki adımlar atılmıyor"

TBMM’de kabul edilen 12’nci Kalkınma Planı'nda 2024-2028 dönemi için başta dar gelirliler olmak üzere, herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanmasının temel amaç olarak belirlendiğini de anlatan Gülcan Kış, “Aynı zamanda kalkınma planında; konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirileceği söylendi. Ancak, bunun ne zaman olacağı ve somut olarak ne gibi adımlar atılacağı belirtilmedi. Hane halkının geliri artmıyor, buna karşın konut kiralarında önlenemez fahiş artışlar sorunun daha da büyümesine sebep oluyor. Temel bir ihtiyaç olan barınma krizinin bir an evvel çözülmesi için, TBMM çatısı altında bulunan tüm milletvekillerimizi Meclis Araştırma Komisyonu kurulması konusunda, ortak irade ile evet oyu vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Barınma ve kira krizinin çözüm yollarının araştırılması için verilen Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

(HA)