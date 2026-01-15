İYİ Partililerin hakaretlerini Pervin Buldan susturdu

Meclis Genel Kurulu'nda DEM Partili Sırrı Sakık’ın konuşması sonrası İYİ Partili Şükran Sonat'ın DEM Partililere hakaret etmesi gerginliğe yol açtı. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan önce Sonat'ı ikaz etti. Ardından otorouam ara verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerine yapılan görüşemelerde söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin de konuştu.

Sakık, konuşmasında "Türkiye'nin yöneticileri halklarla diyalog kurup müzakere kurmak yerine Ortadoğu bataklığında o cihatçı, o kelle avcıları, o IŞİD artıkları, El Kaide artıkları onlarla diyalog kuruyor. Buralardan bir sulh çıkmaz, buralardan bir barış çıkmaz. Bu topraklara bir kardeşlik gelmez. Bu ülkeyi yönetenler ikide bir grup toplantılarında veyahut da yaptığınız açıklamalarda bizleri, Kürtleri tehdit etmeyin. Kürtlerle barışacaksanız bırakın tehdit dilini, bize parmak sallamayın. Biz hiçbir yerde hiçbir zaman kimseye parmak sallamadık ve biz barış istiyoruz. Biz size bir yol öneriyoruz. Parmak sallayacağınıza Kürtlerle diyalog kurun, müzakere kurun. Siz 1920'lerde Kürtlere 'Bu topraklar sizin, bizim anayurdumuz' dediniz. Sonra 1924'lerde bunları reddettiniz. O gün bugündür bu kavgalar devam ediyor. Siz hala barış yerine 'ya Kürtlerle aslında bin yıllık kardeşliğimiz var' ortada hiçbir şey yok... Ama Kürt'ün dili yasak. Kürt'ün kimliği yasak. Kürt demek suç." dedi.

Sakık'ın konuşması esnasında, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, laf attı. Sakık, Türkoğlu'nun sözleri sonrasında "Yeter bıktık senin sesinden. Buralara çıkıp, ikide bir bize hakaret, küfür etmeyin. Sizin yedi ceddinize boyun eğmedik" ifadelerini kullandı.

Sakık'ın kürsü'den İYİ Parti sıralarına yönelmesiyle Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Sakık, "Bu halkın üzerinden sürekli siyaset yapıyorsunuz. Sürekli bu halkı tetikliyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Yorulduk sizden be. Yeter. Edepsizler. Irkçılığınızdan yorulduk. Bize hakaret etmeyin" dedi.

Kürsüdeki konuşmasını bitiren Sakık'ın DEM Parti sıralarına gittiği sırada tartışma büyüdü. İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri sıralarından kalkarak birbirinin üzerine yürüdü.

Sakın'ın ardından söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın DEM Partililere hakaret etmesi üzerine gerilim arttı. Sunat, "Biraz önce çıkan hatip, her çıktığında kürsüye provokasyon yapmak üzere kendini planlamış ve programlamış. Yazıklar olsun sana. Senin benden eksiğin ne Sırrı Sakık? Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak utanmalısın. Yazıklar olsun size. Nedir istediğiniz" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise "Sayın Sunat böyle hitap edemezsiniz. Kimseye hakaret etmeyin" şeklinde uyarı yaptı. Sunat ise konuşmasına "Hiç durmadan şu kürsüye çıkıp, 'Kürt illeri', 'Kürdistan' diyemezsiniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Siz kim oluyorsunuz? Buna hakkınız yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üniter ve ulus devlettir. Buna hakkınız yok. Utanın. Çoğunlukla susuyoruz ama susmayacağız. Bu milletin sinir uçlarına dokunuyorsunuz. Bu milleti rahatsız ediyorsunuz, hakkınız yok. Kürt düşmanlığı asla yapmadık. Kürt kardeşlerimizi sizin tahakkümünüzden kurtaracağız. Sizin pis emellerinizden kurtaracağız. Ondan emin olun. Siz Kürtlerin temsilcisi olamazsınız. Siz milletin temsilcisi olamazsınız. Ondan emin olun. Yeter artık. Olay çıkarmak için uğraşıyorsunuz. Sizi muhatap olarak kabul etmiyoruz. Siz Türkiye partisi olmadığınız müddetçe, hiçbir şey olmaz sizden. Fazla konuşmayın. Sizi Türk milleti görüyor. Rezilliklerini görüyor. İnsanlarınıza nasıl davrandığını görüyor. Siz PKK'nın siyasal uzantısısınız. Ondan emin olun. Siz bir siyasi uzantısınız. Siz örgütün temsilcisisiniz burada maalesef" diyerek devam etti.

Sunat'ı bir kez daha uyaran Buldan'a İYİ Parti sıralarından da laf atılması üzerine Buldan, "Haddinizi bilin. Hadi oradan. Konuşmayın. Haddinizi bileceksiniz" sözlerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Buldan, gerginliğin dinlememesi üzerine Genel Kurul'a beş dakika ara verdi.

(Mİ)