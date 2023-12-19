İYİ Partililer İbrahim Özkan'ı protesto etti

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili Parti İbrahim Özkan'ı protesto etmek isteyen İYİ Partili bir grup, Özkan'ın konuk olduğu TV100 binasının önünde eylem yaptı.

İYİ Parti'de, CHP ile iş birliğini savunduğu için Meral Akşener'in talebiyle İBB Grup Başkanvekilliğinden istifa edip tekrar seçilen ardından partisinden istifa etmek zorunda kalan Özkan, dün akşam (18 Aralık) İYİ Parti'de yaşananları ve istifa sürecini anlatmak için TV100 yayınına katıldı.

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Program sürerken bir grup İYİ Partili televizyon kanalının önünde toplanıp, "Teşkilat burada satılmışlar nerede" diye slogan attı.

Programın sunucusu Gürkan Hacır, “İbrahim Bey'i protesto etmek için bazı partililerin dışarıda olduğu ve protesto ettiği bilgisi bize geldi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Asayiş ekipleri kanalımızın önünde gerekli tedbirleri aldılar. İstanbul emniyeti ile ilk dakikadan itibaren irtibat halindeyiz. Kapıda güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık dağıldı, az bir kalabalık kaldı” dedi.

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TV100 yayınına bağlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da olayla ilgili şunları söyledi: "Arkadaşların böyle toplandığından haberimiz oldu. Biz derhal dağılmaları gerektiğini kendilerine beyan ettik. Çünkü herkesin protesto hakkı vardır ama bunun şiddet eylemlerine dönüştürülmemesi gerektiğini ifade ettik."

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(RT)