İYİ Partili Özkan: Şu an partimden istifa etmeyi düşünmüyorum

Yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti’nin işbirliğini savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talebi üzerine dün (12 Aralık) görevinden istifa etti.

İbrahim Özkan, sosyal medya hesabı X’ten “Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim', İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum” paylaşımını yaptı.

Özkan’ın grup başkanvekilliğinden istifası bazı basın yayın organlarında partisinden de istifa ettiği şeklinde haberleştirildi.

"Partimden istifa etmedim"

bianet’e konuşan Özkan, partisinden istifasının 'şu an' için söz konusu olmadığını söyledi.

Sadece grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini belirten Özkan, “Bazı yerler bu şekilde haber geçiyor ama yanlış anlaşılmalar olmuş sanırım, ben partimden istifa etmedim, İYİ Parti meclis üyesi olarak devam ediyorum” dedi.

"Yarın ne olur bilemiyoruz"

Özkan, şöyle devam etti: “Şu aşamada arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz ve süreci takip ediyoruz. Şu an için bir istifa kararımız yok ama yarın ne olur bilemiyoruz. Bir disiplin süreci başlar mı başlamaz mı bunu da kestiremiyorum. Dolayısıyla partiden istifa etmek gibi bir düşüncem bugün itibarıyla yok.”

"Duruşum için teşekkür edenler de var"

“Partinizden istifa etmeniz yönünde bir talep oldu mu, böyle bir yaklaşım görüyor musunuz?” sorusuna ise Özkan, “Tepki gösterenler olduğu gibi mevcut milletvekillerimden, genel başkan yardımcılarımızdan duruşum için teşekkür edenler de var, isimlerini vermek istemiyorum. Fakat tepki olduğu kadar kutlayanlar da var” diye yanıt verdi.

"İYİ Parti aday gösterirse kanaat oluşturağız"

Özkan, yerel seçimlerde tutumunun ne olacağı sorusuna da “İYİ Parti'nin şu an İstanbul’da bir adayı yok, adayı olduğu zaman bir kanaat oluşturacağız” cevabını verdi.

Son olarak istifa ederken sarf ettiği “hür ve müstakil” sözlerine açıklık getiren Özkan, “Bu ifadeyi ‘hafifledim’ diye yorumlayabilirsiniz çünkü çok ağır bir sorumluluk. Üzerimdeki sorumlulukları aldığı için aslında ‘hür ve müstakil’ ifadesini ironik olarak kullandım” dedi.

(RT)