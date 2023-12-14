İYİ Parti’de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı, Ece Güner istifa etti
İYİ Parti'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan, yerel seçimlerde CHP’yle işbirliğinin reddedilmesiyle artan çözülme süreci devam ediyor.
Son olarak İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevinden alındı. İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Meral Akşener’in kararını Üçok’a bildirdi. Üçok, yerel seçimde CHP’yle işbirliğini savunuyordu.
Üçok’un görevden alındığı haberinin ardından İYİ Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifasını açıkladı. Güner istifa mesajında yerel seçim için İstanbul vurgusu yaptı. “İstanbul'un kaybedilmesi bir memleket meselesi, bir Cumhuriyet meselesi, ve demokrasi meselesidir” dedi.
Yerel seçimde bir oyun bile önemli olacağını söyleyen Güner “İktidar tüm gücüyle İstanbul'u kazanmaya odaklanacaktır. Tüm orantısız gücüyle oyları bölersek, AKP'nin adayı kazanacaktır” diye konuştu. “Bu yüzden, vicdanı kanaatim şöyledir” diyerek şu açıklamayı yaptı:
Kazanabilecek tek aday ve başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için, hepimiz tek bir oy bile fire vermeden Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz.
“Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir.
Meral Akşener'e bana verdiği fırsat için müteşekkirim. Benden Meral Akşener veya parti hakkında bir tek olumsuz kelime duymayacaksınız. Ancak affımı rica ediyorum. Siyasete unvan için girmedim; Türkiye'yi ve Türk milletini bu korkunç yoksullaşma ve otoriteleşmeden kurtarmak için girdim.
Şahsi görüşüm 4 Aralık tarihli Genel İdare Kurulu (GİK) kararı bu amaçta bir karar olmalıdır. En azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim. GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim.
Çıkan karan savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.
İYİ Parti'de çözülme süreci
27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray 6 Haziran'da, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali ile Eski Devlet Bakanı ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican 12 Haziran'da partiden istifa ettiklerini duyurdular.
Ardından İYİ Parti kurucularından, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Taylan Yıldız 19 Haziran'da partisinden istifa ettiğini açıkladı.
27. Dönem Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem 10 Kasım'da partiden istifa etti.
28. Dönem Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu 2 Kasım’da İYİ Parti’den istifa edip 7 Kasım AKP'ye katıldı. 28. Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker de 16 Kasım’da partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazdı. Ardından Dikbayır, suçlamaların araştırılması için İYİ Parti'nin TBMM Grubu'na ve Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi. Bunun üzerine Dikbayır, partiden ihraç edildi.
4 Aralık'ta İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) toplantı. Toplantıda CHP ile iş birliği teklifine "hayır" kararı çıktı. Bunun üzerine tartışmalar alevlendi. İlk olarak İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifa haberi geldi.
Daha sonra CHP ile İYİ Parti’nin işbirliğini savunan İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Akşener'in isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ama bir gün sonra İBB Meclisi'ndeki İYİ Parti grubu Özkan'ı yeniden grup başkanvekili seçti. Özkan 9 meclis üyesinin 8'inin oyunu aldı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
İYİ Partili Özkan: Şu an partimden istifa etmeyi düşünmüyorum
(HA)