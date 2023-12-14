İYİ Parti’de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı, Ece Güner istifa etti

İYİ Parti'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan, yerel seçimlerde CHP’yle işbirliğinin reddedilmesiyle artan çözülme süreci devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevinden alındı. İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Meral Akşener’in kararını Üçok’a bildirdi. Üçok, yerel seçimde CHP’yle işbirliğini savunuyordu.

Üçok’un görevden alındığı haberinin ardından İYİ Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifasını açıkladı. Güner istifa mesajında yerel seçim için İstanbul vurgusu yaptı. “İstanbul'un kaybedilmesi bir memleket meselesi, bir Cumhuriyet meselesi, ve demokrasi meselesidir” dedi.

Yerel seçimde bir oyun bile önemli olacağını söyleyen Güner “İktidar tüm gücüyle İstanbul'u kazanmaya odaklanacaktır. Tüm orantısız gücüyle oyları bölersek, AKP'nin adayı kazanacaktır” diye konuştu. “Bu yüzden, vicdanı kanaatim şöyledir” diyerek şu açıklamayı yaptı:

Kazanabilecek tek aday ve başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için, hepimiz tek bir oy bile fire vermeden Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz.

“Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir.

Meral Akşener'e bana verdiği fırsat için müteşekkirim. Benden Meral Akşener veya parti hakkında bir tek olumsuz kelime duymayacaksınız. Ancak affımı rica ediyorum. Siyasete unvan için girmedim; Türkiye'yi ve Türk milletini bu korkunç yoksullaşma ve otoriteleşmeden kurtarmak için girdim.

Şahsi görüşüm 4 Aralık tarihli Genel İdare Kurulu (GİK) kararı bu amaçta bir karar olmalıdır. En azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim. GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim.

Çıkan karan savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.