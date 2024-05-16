İYİ Parti’de Adana Milletvekili Bilal Bilici istifa etti

31 Mart seçimlerinin ardından Meral Akşener’in genel başkanlığı bıraktığı, yerine Müsavat Dervişoğlu’nun seçildiği İYİ Parti’de istifalar sürüyor.

Son olarak İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici partiyi bıraktı. Bilici, istifasını sosyal medyadan duyurdu:

“2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti’ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum.”

Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.

(HA)