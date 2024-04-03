İYİ Parti: Van'da seçmen iradesine saygı gösterilmeli

İYİ Parti’den, Van Büyükşehir Belediyesinde mazbatanın seçimi yüzde 55 oyla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesiyle ilgili ilk açıklama geldi.

Aynı zamanda avukat olan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz kararın yanlış olduğunu söyledi. Yargıyı ve Seçim Kurulu’nu denetim görevini yerine getirmediği için eleştirip seçmen iradesine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Van’da seçimin yenilenmesi gerektiğini savunup “Partiler seçime girme yeterliliği olan adayları ile yeniden yarışmalıdır. Ortaya çıkan sonucu da demokrasinin bir gereği olarak herkes kabul etmelidir” dedi:

Verilen karar tartışmasız olarak yanlıştır. Cumhuriyet Savcısının yaptığı ‘yazılı emir’ başvurusu da hukuk tekniği açısından hem usulen hem de içerik olarak doğrudur.

Hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve bağlı seçim kurullarının sorumluluğu, adaylarla ilgili hukuki durumu incelemek ve buna göre adayın başvurusuna ilişkin karar vermekken görevlerini layığınca yapmamışlardır.

Van seçmeninin iradesinin hiçe sayılması, yargı ve seçim kurulu üyelerinin ihmalleri ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri yüzündendir.

Mevcut iktidar ve kadrolarının uzmanlaştığı alan ihaleler olduğu için; seçimlerde ortaya çıkan bu soruna da ihalelerdeki uygulamalardan çözüm arıyorlar. Seçmenin iradesini görmezden gelip en iyi ikinci teklif sahibine ihaleyi verir gibi ikinci en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gaspıdır.

Hukuki görüşümüz, yargı organının yaptığı hatalar, seçmen iradesini ortadan kaldırmak için araçsallaştırılamaz. Bu yüzden Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi gerekmektedir. Partiler seçime girme yeterliliği olan adayları ile yeniden yarışmalıdır. Ortaya çıkan sonucu da demokrasinin bir gereği olarak herkes kabul etmelidir.