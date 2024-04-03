ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 14:38
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 14:56
2 dk Okuma

İYİ Parti: Van'da seçmen iradesine saygı gösterilmeli

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Van'da mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesiyle ilgili "Yargı organının yaptığı hatalar, seçmen iradesini ortadan kaldırmak için araçsallaştırılamaz. Bu yüzden Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi gerekmektedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İYİ Parti: Van'da seçmen iradesine saygı gösterilmeli

İYİ Parti’den, Van Büyükşehir Belediyesinde mazbatanın seçimi yüzde 55 oyla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesiyle ilgili ilk açıklama geldi.

Aynı zamanda avukat olan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz kararın yanlış olduğunu söyledi. Yargıyı ve Seçim Kurulu’nu denetim görevini yerine getirmediği için eleştirip seçmen iradesine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Van’da seçimin yenilenmesi gerektiğini savunup “Partiler seçime girme yeterliliği olan adayları ile yeniden yarışmalıdır. Ortaya çıkan sonucu da demokrasinin bir gereği olarak herkes kabul etmelidir” dedi:

Verilen karar tartışmasız olarak yanlıştır. Cumhuriyet Savcısının yaptığı ‘yazılı emir’ başvurusu da hukuk tekniği açısından hem usulen hem de içerik olarak doğrudur.

Hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve bağlı seçim kurullarının sorumluluğu, adaylarla ilgili hukuki durumu incelemek ve buna göre adayın başvurusuna ilişkin karar vermekken görevlerini layığınca yapmamışlardır.

Van seçmeninin iradesinin hiçe sayılması, yargı ve seçim kurulu üyelerinin ihmalleri ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri yüzündendir.

Mevcut iktidar ve kadrolarının uzmanlaştığı alan ihaleler olduğu için; seçimlerde ortaya çıkan bu soruna da ihalelerdeki uygulamalardan çözüm arıyorlar. Seçmenin iradesini görmezden gelip en iyi ikinci teklif sahibine ihaleyi verir gibi ikinci en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gaspıdır.

Hukuki görüşümüz, yargı organının yaptığı hatalar, seçmen iradesini ortadan kaldırmak için araçsallaştırılamaz. Bu yüzden Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi gerekmektedir. Partiler seçime girme yeterliliği olan adayları ile yeniden yarışmalıdır. Ortaya çıkan sonucu da demokrasinin bir gereği olarak herkes kabul etmelidir.

(HA)

Van Büyükşehir Belediyesi İyi Parti abdullah zeydan Abdulahat Arvas
ilgili haberler
Çağlayan'da avukatlara darp ve gözaltı
Bugün 14:04
/haber/caglayan-da-avukatlara-darp-ve-gozalti-293830
DEM Parti, Zeydan kararının iptali için YSK'ye başvurdu
Bugün 11:17
/haber/dem-parti-zeydan-kararinin-iptali-icin-ysk-ye-basvurdu-293816
İHD ve TİHV: Van halkının iradesine saygı duyun
Bugün 09:55
/haber/ihd-ve-tihv-van-halkinin-iradesine-saygi-duyun-293803
DEM PARTİ, CHP, TİP, EMEP, SYKP, EHP VAN'DA
Bakırhan'dan Arvas'a: Van'da başın dik gezmek istiyorsan, o mazbatayı alma
Bugün 12:10
/haber/bakirhan-dan-arvas-a-van-da-basin-dik-gezmek-istiyorsan-o-mazbatayi-alma-293820
AKP’li eski vekilden Arvas’a: Van halkının seçimine saygı duy
Bugün 10:27
/haber/akpli-eski-vekilden-arvasa-van-halkinin-secimine-saygi-duy-293809
AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU
Diyarbakır emek ve demokrasi güçleri Zeydan'ın başkanlığının gaspını protesto etti
2 Nisan 2024
/haber/diyarbakir-emek-ve-demokrasi-gucleri-zeydan-in-baskanliginin-gaspini-protesto-etti-293793
İstanbul Barosu: "Zeydan kararı demokrasimizi bir kez daha yaraladı"
2 Nisan 2024
/haber/istanbul-barosu-zeydan-karari-demokrasimizi-bir-kez-daha-yaraladi-293794
“Yargı, rejimi tahkim etmede araç olarak kullanılıyor”
Bugün 12:39
/haber/yargi-rejimi-tahkim-etmede-arac-olarak-kullaniliyor-293822
Ciwan Haco’dan Van çağrısı: Haksızlık karşısında susmayın
Bugün 16:01
/haber/ciwan-hacodan-van-cagrisi-haksizlik-karsisinda-susmayin-293837
AKP'li Abdulahat Arvas'a ailesinden tepki
Bugün 11:46
/haber/akp-li-abdulahat-arvas-a-ailesinden-tepki-293819
ilgili haberler
Çağlayan'da avukatlara darp ve gözaltı
Bugün 14:04
/haber/caglayan-da-avukatlara-darp-ve-gozalti-293830
DEM Parti, Zeydan kararının iptali için YSK'ye başvurdu
Bugün 11:17
/haber/dem-parti-zeydan-kararinin-iptali-icin-ysk-ye-basvurdu-293816
İHD ve TİHV: Van halkının iradesine saygı duyun
Bugün 09:55
/haber/ihd-ve-tihv-van-halkinin-iradesine-saygi-duyun-293803
DEM PARTİ, CHP, TİP, EMEP, SYKP, EHP VAN'DA
Bakırhan'dan Arvas'a: Van'da başın dik gezmek istiyorsan, o mazbatayı alma
Bugün 12:10
/haber/bakirhan-dan-arvas-a-van-da-basin-dik-gezmek-istiyorsan-o-mazbatayi-alma-293820
AKP’li eski vekilden Arvas’a: Van halkının seçimine saygı duy
Bugün 10:27
/haber/akpli-eski-vekilden-arvasa-van-halkinin-secimine-saygi-duy-293809
AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU
Diyarbakır emek ve demokrasi güçleri Zeydan'ın başkanlığının gaspını protesto etti
2 Nisan 2024
/haber/diyarbakir-emek-ve-demokrasi-gucleri-zeydan-in-baskanliginin-gaspini-protesto-etti-293793
İstanbul Barosu: "Zeydan kararı demokrasimizi bir kez daha yaraladı"
2 Nisan 2024
/haber/istanbul-barosu-zeydan-karari-demokrasimizi-bir-kez-daha-yaraladi-293794
“Yargı, rejimi tahkim etmede araç olarak kullanılıyor”
Bugün 12:39
/haber/yargi-rejimi-tahkim-etmede-arac-olarak-kullaniliyor-293822
Ciwan Haco’dan Van çağrısı: Haksızlık karşısında susmayın
Bugün 16:01
/haber/ciwan-hacodan-van-cagrisi-haksizlik-karsisinda-susmayin-293837
AKP'li Abdulahat Arvas'a ailesinden tepki
Bugün 11:46
/haber/akp-li-abdulahat-arvas-a-ailesinden-tepki-293819
Sayfa Başına Git