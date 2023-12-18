İYİ Parti Sözcüsü Zorlu istifaları değerlendirdi: Bunun adı operasyon siyaseti

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Diyarbakır ve İstanbul’daki istifalar sorulan Zorlu, “Bazı kesimlerde, bilhassa sosyal medyada köpürtülen haliyle söylüyorum; partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

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İstifa edenlerden çok daha yeni kayıtlar olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır örneğinden başlarsak, orada bizim 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son bir haftada sadece 525 üye istifası gerçekleşti. Şu teknik detayı da bilmenizi isterim; bu üye sayımıza karşın orada son seçimde yaklaşık 20 bin oy aldık. Bu arada 618 binin biraz üzerinde de ülke genelindeki toplam üye sayımız. Son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı ama yeni üye katılımları da oldu. Bunları bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek istiyorum. İkinci bir husus; biz eleştiriye çok açığız.

Eleştiri kültürü, kuruluş felsefemizin önemli amaçlarından da bir tanesi. Eleştiri partimizin içerisinde de yaygın ve hakimdir. İstanbul örneğinden bahsettiniz; şimdi ilk defa bir şey söylüyorum; İsmi geçen arkadaşlardan biri, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin belediye meclis üyemizi arıyor. ‘Bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin' diyor. CHP’li başka bir kişinin ismini vererek ‘Size onunla bir görüşme ayarlayalım’ diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir."

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"Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor"

Ankara ve İstanbul için aday belirleme süreci sorulan Zorlu, “Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Yine bir teknik bilgi olsun diye söylüyorum; şu ana kadar 4 büyükşehir, 7 il, 85 ilçe ve 10 belde de adaylarımızı açıkladık. Yarın Uşak’ta, Cuma günü Nevşehir’de olacağız. Diğer hafta da illerimizde adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz.

İstanbul ve diğer büyükşehirlerimiz, özel ve kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor. Bunlar olgunlaştıkça sizlerle paylaşacağız. Sadece şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; biz cesurlar hareketi adıyla kurulduk, bugüne gelene kadar neleri değiştirdiğimizi en iyi milletimiz biliyor. Biz siyaset kapsının içerisinden; milletimizin sorunlarını çözmek için girdik. Çıkış kapısı da ancak bu mücadele sona erdiğinde son bulacaktır. Ama kapısını şaşıranların bu gerçeği unutarak, içimize yönelik bu saldırıları gerçekleştirmesini de şaşkınlıkla takip ediyoruz” dedi.

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(RT)