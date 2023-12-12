İYİ Parti, Şeyh Sait için 'değerimizdir' diyen Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlattı

İYİ Parti, kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yapacağı yola Şeyh Sait'in adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmaya dahil olan ve 'bölgemizin önemli değeri'dir diyen İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla disiplin süreci başlattı.

Ensarioğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum" dedi.

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"Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir" diyen Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir.

Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

İYİ Parti disiplin süreci başlattı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Talimatı Akşener'in verdiğini bildiren Zorlu, şöyle dedi:

"İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz.

Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır."

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Ne olmuştu?

Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yeni yapacağı yola Şeyh Sait'in adını vereceğini duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak kilometre uzunluğunda ve metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kayyımın bu kararına tepki göstererek, "Sözde yerli ve milli bir iktidarımız var. Türkiye’ye karşı İngilizlerle işbirliği yaparak daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsizin adını bir rezilin adını siz bir bulvara veriyorsunuz. Şeyh Said İsyanı diye bir isyan var. Yani o zaman yarın bir bulvara Öcalan bulvarı adını verecek misiniz?" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Eren, açıklamasında, “Şeyh Said’e yönelik çirkin saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Kendilerini ülkenin tek sahibi olarak gören bu anlayış içinde bulunduğumuz durumun da müsebbipleridir. Diyarbakır Barosu gerekli suç duyurularını yapacaktır. Kürtlere ait değerlere saldırı bu kadar kolay değil" ifadelerine yer verdi.

(RT)