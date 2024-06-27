İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajında Aydın, "İYİ Partili dava arkadaşlarımla yaptığım uzun istişareler sonucunda; özetle ifade ettiğim gerekçelerle, Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili olduğum, belli dönemlerde önemli görevler üstlendiğim İYİ Parti'den üzülerek istifa ediyorum" dedi.

Aydın mesajında, "İYİ Parti’nin mevcut Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na ve yönetimine başarılar diliyorum" dedi.

Aydın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5 Haziran'da yaptığı görüşmeye tepki göstermişti.

“Birikimin sonucu”

"ALLAH’A ISMARLADIK İYİ PARTİ" başlığı ile uzun bir açıklamaya yayınlayan Aydın, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, " İYİ Parti, her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı, Saray’la sembolleşen tek adam düzenine karşı, Türkiye'de hak, adalet ve medeniyet yolunun taşlarını döşemek için İYİ’ler ve Cesurlar Hareketi olarak yola çıkmıştı; Saray'a giden yolun taşlarını döşemek için değil. Bu kanaate varmamda Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur" dedi.

ALLAH’A ISMARLADIK İYİ PARTİ

Ayrılıklar zor ve hüzün doludur.

Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında cesur insanlar olarak, İYİ Parti'yi büyük umut heyecan ve hayallerle; büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla kurduk.

İYİ Parti gerçek bir mücadelenin ve hikâyenin sonucu doğdu.

İYİ… pic.twitter.com/N3BGsv2Khd — Koray Aydın (@korayaydintr) June 27, 2024

Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren Aydın bunun "iktidarla anlaşma algısının kabulü" anlamına geleceğini savunmuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, kurucuları arasında yer aldığı partisinden istifa etti. Aydın'ın istifası ile İYİ Parti'nin vekil sayısı 34'e düştü.

(EMK)