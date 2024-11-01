İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Nerede olursa olsun kayyıma karşıyım"

Milli Düşünce Merkezi (MDM) ve Milli Egemenlik Platformu’nu ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, “Ben kayyıma nerede olursa olsun karşıyım." dedi. "Hukukun sonuna kadar uygulanması [gerektiğini]" söyleyen İYİ Parti lideri, "Belediye meclisinden bir üyenin seçimle başkanlık görevini üstlenmesi mümkünken, kayyım meselesinin gündeme getirilmesi başka siyasi tartışmaları da beraberinde getirir." dedi.

"Devlet vatandaşa tuzak kurmaz"

Esenyurt Belediyesi’ndeki olayların hukuksal ve siyasal boyutları olduğunu belirten Dervişoğlu, “Devlet, yapması gereken işleri hukuk çerçevesinde yapar ama vatandaşına ve siyasete tuzak kurmaz” dedi.

"Toplumsal gerginlik yaratma stratejisi"

Dervişoğlu, kayyım atamaları ve siyasi operasyonların milletin birliğine zarar verdiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı, “Devletin yapısıyla oynandı ve adalet sistemi zedelendi" dedi: “On yıl bekletilen bir soruşturmanın bugüne taşınması, yargının siyasallaştığını gösteriyor. Bu durum toplumsal gerginlik yaratmaya çalışan bir stratejiyi ortaya koyuyor.”

(AEK)