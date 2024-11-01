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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 01:36
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 07:26
1 dk Okuma

"DEVLET VATANDAŞA TUZAK KURMAZ"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Nerede olursa olsun kayyıma karşıyım"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasına karşı çıktı. Dervişoğlu, hukukun sonuna kadar uygulanması gerektiğini ve kayyım atamalarının siyasal gerilimlere yol açabileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Nerede olursa olsun kayyıma karşıyım"
Müsavat Dervişoğlu MDM'de/ Milli Egemenlik Platformu

Milli Düşünce Merkezi (MDM) ve Milli Egemenlik Platformu’nu ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, “Ben kayyıma nerede olursa olsun karşıyım." dedi. "Hukukun sonuna kadar uygulanması [gerektiğini]" söyleyen İYİ Parti lideri, "Belediye meclisinden bir üyenin seçimle başkanlık görevini üstlenmesi mümkünken, kayyım meselesinin gündeme getirilmesi başka siyasi tartışmaları da beraberinde getirir." dedi.

"Devlet vatandaşa tuzak kurmaz"

Esenyurt Belediyesi’ndeki olayların hukuksal ve siyasal boyutları olduğunu belirten Dervişoğlu, “Devlet, yapması gereken işleri hukuk çerçevesinde yapar ama vatandaşına ve siyasete tuzak kurmaz” dedi.

"Toplumsal gerginlik yaratma stratejisi"

Dervişoğlu, kayyım atamaları ve siyasi operasyonların milletin birliğine zarar verdiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı, “Devletin yapısıyla oynandı ve adalet sistemi zedelendi" dedi: “On yıl bekletilen bir soruşturmanın bugüne taşınması, yargının siyasallaştığını gösteriyor. Bu durum toplumsal gerginlik yaratmaya çalışan bir stratejiyi ortaya koyuyor.”

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Ahmet Özer'in gözaltına alınması esenyurt belediyesi kayyım ataması
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