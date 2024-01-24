İYİ Parti İstanbul'a Kavuncu'yu, Ankara'ya Yıldırım'ı aday gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Balıkesir büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Ankara adayının ise bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı.

Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını da Balıkesir Milletvekilli Turhan Çömez olarak duyurdu. Sincan'da da Fatih Koca'yı aday gösterdiklerini söyledi.

Akşener, konuşmasında adaylar için "Belediye başkan adaylarımız önemli bir yolculuğa çıkıyor. Allah hizmetlerini hayırlı kılsın" dedi.

Daha sonra 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı.

Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla devam etti.

2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşti.

2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'de çalıştı.

2008-2010 yılları arasında ise BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'de Genel Müdür olarak çalıştı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliyetlerde bulundu.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu.

Turhan Çömez kimdir?

Turhan Çömez, 1965 yılında Bandırma’da doğdu.

Bandırma İmam Hatip Lisesi’ni 1983 yılında, İstanbul Tıp Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Erzurum ve Bandırma’da pratisyen hekimlik yaptı.

İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı hastanede uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak çalıştı.

AKP’nin kuruluşunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde Balıkesir Milletvekili seçildi. TBMM’de Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı.

Daha sonra AKP ile derin fikir ayrılıkları yaşadı ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde aday olmayarak parlamentodan ayrıldı.

2008 yılında dil öğrenmek için İngiltere’ye gitti.

Ardından açılan Ergenekon Kumpas Davası’nda ömür boyu ağır hapis ve ek olarak 15 yıl ağır hapis istemi ile yargılandı. 12 yıl sürgünde yaşadı.

İngiltere’de tüm sınavları başarı ile geçerek yeniden hekimlik diploması aldı ve Basildon Üniversite Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

Halen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapıyor.