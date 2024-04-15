İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Partimize kimse istikamet çizemez

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'de Genel Başkan adaylığı sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Meral Akşener'e teşekkür eden Dervişoğlu basın toplantısında şunları söyledi:

"Kurduğumuz sadece bir siyasi parti değil, yıllardır iki kutup arasına sıkıştırılmış milletimize sunulmuş değerli bir alternatiftir.

"İYİ Parti ve İYİ Parti'yi kuranlar Türk milliyetçilerinin devlet yönetme ihtimalini kaderine terk edemezler. Etmemiz mümkün değildir. Partimizin dışındaki iradelere de partimizi teslim etmemiz asla mümkün değildir.

"İYİ Parti, salonlarda, kongre merkezlerinde, düşünce kuruluşlarında inşa edilmiş, dizayn edilmiş bir siyasi parti değildir. İktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin muhalefet etmekten memnun olduğu ortamda kuruldu. Bu partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık.

"Bizler bu partinin kurucu iradesiyiz. İktidar olmaya namzet ve talibiz.

"27 Nisan Kurultayı'nda İYİ Parti Genel Başkanı olduğum takdirde partimizin içinde bulunduğu siyasi şartların muhakemesini yapacağız ve birinci günden itibaren İYİ Parti iktidarı için çalışacağız.

"İYİ Parti'ye kimse istikamet çizemez. Partimizi iktidarın ya da muhalefetin uydusu haline getirmeye çalışanlara en büyük yanıtı İYİ Parti'nin kendisi verecektir. Bu kurultay yeni yaraların açılmasına değil, yaraların sarılmasına vesile olmalıdır. Bu kurultay tarihi bir eşikte gerçekleşiyor.

"İYİ Parti'nin kuruluş harcında en fazla emek Meral Akşener'indir. Akşener'in desteği benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım." (AÖ)