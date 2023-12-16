İYİ Parti Diyarbakır il teşkilatında toplu istifa
İYİ Parti'de Şeyh Said üzerinden başlayan tartışmaların ardından İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun partisinden istifası sonrası bugün de Diyarbakır İl ve İlçe teşkilatları toplu istifalarını duyurdu.
Şeyh Sait için 'değerimizdir' diyen Ensarioğlu, İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı ve Salim Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl ve İlçe teşkilatlarımla ve 12.750 üyemle birlikte 2018 yılından beri onurla mücadele verdiğimiz İyi Parti Yerel Yönetimler 8.Bölge Koordinatörlüğünden, Diyarbakır İl Başkanlığından ve İYİ Parti’den istifa ediyoruz" dedi.
Ensarioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz, 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz sayın Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz."
Ne olmuştu?
Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi geçen günlerde yeni yapacağı yola Şeyh Sait'in adını vereceğini duyurdu.
Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak kilometre uzunluğunda ve metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık" dendi.
Gazeteci Fatih Altaylı, kayyımın bu kararına tepki göstererek, "Sözde yerli ve milli bir iktidarımız var. Türkiye’ye karşı İngilizlerle işbirliği yaparak daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsizin adını bir rezilin adını siz bir bulvara veriyorsunuz. Şeyh Said İsyanı diye bir isyan var. Yani o zaman yarın bir bulvara Öcalan bulvarı adını verecek misiniz?" dedi.
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altaylı hakkında suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.
Eren, açıklamasında, "Şeyh Said’e yönelik çirkin saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Kendilerini ülkenin tek sahibi olarak gören bu anlayış içinde bulunduğumuz durumun da müsebbipleridir. Diyarbakır Barosu gerekli suç duyurularını yapacaktır. Kürtlere ait değerlere saldırı bu kadar kolay değil," dedi.
Salim Ensarioğlu da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum" dedi. Bunun üzerine İYİ Part, Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlattı. Üç gün sonra ise Ensarioğlu istifasını açıkladı.
İYİ Parti, Şeyh Sait için 'değerimizdir' diyen Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlattı
(AÖ)