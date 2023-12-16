İYİ Parti Diyarbakır il teşkilatında toplu istifa

İYİ Parti'de Şeyh Said üzerinden başlayan tartışmaların ardından İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun partisinden istifası sonrası bugün de Diyarbakır İl ve İlçe teşkilatları toplu istifalarını duyurdu.

Şeyh Sait için 'değerimizdir' diyen Ensarioğlu, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı ve Salim Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl ve İlçe teşkilatlarımla ve 12.750 üyemle birlikte 2018 yılından beri onurla mücadele verdiğimiz İyi Parti Yerel Yönetimler 8.Bölge Koordinatörlüğünden, Diyarbakır İl Başkanlığından ve İYİ Parti’den istifa ediyoruz" dedi.

Ensarioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz, 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz sayın Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz."