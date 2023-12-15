İYİ Parti'den Somali Büyükelçiliği önünde Yunus Emre Göçer için afişli eylem

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un arkadan çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer için Somali Büyükelçiliği önündeydi.

Çömez, büyükelçilik önüne üzerinde “Firari katil aranıyor” yazılı Mahmud'un fotoğrafının olduğu bir afiş astı.

Burada bir açıklama yapan Çömez, Somali Büyükelçiliğinin diplomatik plakalı aracının; yetkisi, lisansı, hakkı ve diplomatik dokunulmazlığı olmayan Mahmud tarafından yasadışı bir şekilde İstanbul’a götürüldüğünü söyledi.

Çömez ayrıca kazada olay yerine gelen polislerin tutanakta Göçer’i suçlu gösterdiğini anlattı. Sonuç olarak Göçer’in hayatını kaybettiğini, Mahmud içinse yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmadığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Somali Cumhurbaşkanının oğluna herhangi bir alkol ya da uyuşturucu testi yapıldı mı, bununla ilgili elimizdeki herhangi bir bilgi belge yok. Gözaltı kararı olmadığı için bu şahıs elini kolunu sallaya sallaya, arkasında hayata veda etmiş bir genç, gözü yaşlı bir kadın ve iki yavruyu bırakarak ülkemizi terk etti.

Söz konusu şahıs ülkeden çıktığında gördük ki, kendisine Türkiye’de oturum verilmiş. Bakıyorsunuz, bunun bir siyasi sığınma olduğu konuşuluyor. Soru sorduk cevap gelmedi. Hangi hakla bir cumhurbaşkanının oğluna bu ülkede siyasi sığınma hakkı verildi?”

“Kırmızı bülten de çıkarılmadı”

Mahmud ile ilgili kırmızı bülten çıkarılmadığına, Adalet Bakanlığının ise Somali Büyükelçiliği ve Somali Adalet Bakanlığına bir yazı yazmadığını belirten Çömez, “Ben 12 yıl hiçbir günahım ve kabahatim olmadığı halde sürgünde yaşadım. Uluslararası kırmızı bülten ile bir terörist olarak aranmış birisiyim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanlığı; savcıları, hakimleri Londra’ya kadar gönderdi, benimle ilgili, hiçbir günahı olmayan bir insanla ilgili kırmızı bülten çıkarma ve iade talebi ile ilgili girişimlerde bulundu. Soruyorum Adalet Bakanlığına; bununla ilgili bir girişim yaptınız mı?” dedi.

Kazaya karışan şahsın iadesi için Somali Cumhurbaşkanına mektup göndermek istediğini, bunun için de Somali Büyükelçisinden geçtiğimiz günlerde randevu talep ettiğini aktaran Çömez, “Somali Büyükelçisinin Türkiye’yi terk ettiği ve ülkede olmadığı söylendi. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemem” diye ekledi.

“Bu ülkede mağdurun hakkını koruyamazsak, hukukun çiğnenmesine, devletin kurum ve kurallarının örselenmesine izin verirsek bu tür dramları daha çok yaşamaya devam ederiz.” diyen Çömez, “Dünyanın hiçbir modern ülkesinde, hiçbir gelişmiş ülkesinde kendi vatandaşı göz göre göre katledilirken birinin elini kolunu sallaya sallaya ülkeyi terk etmesine müsaade edilmez” diye konuştu.

Büyükelçiliğe çağrı: Gereğini yap, şahsın iadesini sağla

Somali Büyükelçiliğine açıkça bir ikazda bulunmak istediğini söyleyen Çömez, “Gereğini yap ve Türkiye’de bu şahsın iadesini sağla. Somali Büyükelçiliğinden talebimiz budur” ifadelerini kullandı. (HA)