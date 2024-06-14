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Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 13:04
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 15:55
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İYİ Parti'den bir vekil daha istifa etti

İYİ Partili İstanbul Milletvekili Seytihan İzsiz, "Sözüm ve tavrım artık partimle bağdaşmıyor" diyerek istifa etti. İyi Parti'nin vekil sayısı 35'e düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İYİ Parti'den bir vekil daha istifa etti

Millet İttifakı çatısı altında TBMM'ye giren İyi Partili vekillerden biri daha istifa etti. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in istifası ile İyi Parti'nin milletvekili sayısı 35'e düştü.

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifasını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. İzsiz paylaşımında "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.

2023 yılında yapılan Genel seçimde TBMM'de 43 milletvekiliiği kazanan İyi Parti, İzsiz'in istifası ile 35'e düştü.Seçimlerden bu yana İyi Parti'den istifa eden milletvekillerin Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye geçti. İstifacılardan Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız kalmayı tercih etti.

TBMM ÇATISI ALTINDAKİ VEKİL SAYISI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ      265
CUMHURİYET HALK PARTİSİ   127
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ 57
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ   50
İYİ PARTİ 35
SAADET PARTİSİ 20
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 15
HÜR DAVA PARTİSİ 4
YENİDEN REFAH PARTİSİ 4
DEMOKRAT PARTİ 3
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ   3
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 2
EMEK PARTİSİ 2
DEMOKRATİK SOL PARTİ 1
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 6
İyi Parti TBMM milletvekili
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