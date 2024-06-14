İYİ Parti'den bir vekil daha istifa etti

Millet İttifakı çatısı altında TBMM'ye giren İyi Partili vekillerden biri daha istifa etti. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in istifası ile İyi Parti'nin milletvekili sayısı 35'e düştü.

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifasını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. İzsiz paylaşımında "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.

2023 yılında yapılan Genel seçimde TBMM'de 43 milletvekiliiği kazanan İyi Parti, İzsiz'in istifası ile 35'e düştü.Seçimlerden bu yana İyi Parti'den istifa eden milletvekillerin Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye geçti. İstifacılardan Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız kalmayı tercih etti.

TBMM ÇATISI ALTINDAKİ VEKİL SAYISI