İYİ Parti'den Bakan Tunç'a soru: Anayasa Madde 153 iptal mi edildi?

İYİ Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasını Meclis gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Zorlu, “Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında devam eden yargılama sonucunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin kararına ‘uymama’ biçiminde karar vermesiyle başlayan yüksek yargı organları arasındaki kriz, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve tanımaması şeklinde devam etmektedir” dedi.

"Yargıtay üyeleri açıkça görev suçu işledi"

Zorlu, Anayasa Mahkemesi’nin normlar hiyerarşisinin en üstünde yer aldığını belirtti. Zorlu Anayasa Madde 153’e atıf yaptı ve önergede şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi kararları (…) yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uymamakla açıkça görev suçu işlemekte oldukları, Anayasal düzene aykırı hareket ettikleri pek çok hukukçunun ortak görüşü haline gelmiştir.

Gerek vatandaşların gerekse hukuk mesleklerini icra edenlerin, yargılama aşamasında hangi merciin kararının bağlayıcı olduğu, son başvuru merciin hangi mahkeme olduğu yönünde aydınlatılması icap etmektedir.”'

Zorlu’nun Bakan Tunç’a soruları şöyle:



*Yürürlükte olan Türk Anayasası’nın 153. maddesi iptal edilmiş midir?



*Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu kaldırılmış mıdır?



*Yargıtay’da kesinleşmiş bir kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânı sunulmuş olan Türk vatandaşları hakkında Anayasa Mahkemesi’nin lehe verdiği karara bağlayıcılık kazandıran mercii neresidir?



*Bir Türk vatandaşının Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Bölge Adliye/İdare Mahkemeleri veya ilk derece mahkemelerinin o kişi aleyhinde vermiş olduğu karara “uymama” hakkı bulunmakta mıdır?

(RT)