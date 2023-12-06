İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan çözülme artarak devam ediyor. Son olarak bugün İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifa haberi geldi.

Yanıkömeroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."

Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.

İYİ Parti'de çözülme

27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray 6 Haziran'da, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali ile Eski Devlet Bakanı ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican 12 Haziran'da partiden istifa ettiklerini duyurdular.

Ardından İYİ Parti kurucularından, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Taylan Yıldız 19 Haziran'da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

27. Dönem Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem 10 Kasım'da partiden istifa etti.

28. Dönem Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu 2 Kasım’da İYİ Parti’den istifa edip 7 Kasım AKP'ye katıldı. 28. Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker de 16 Kasım’da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazdı. Ardından Dikbayır, suçlamaların araştırılması için İYİ Parti'nin TBMM Grubu'na ve Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi. Bunun üzerine Dikbayır, partiden ihraç edildi.

Akşener: Oğlumun ve eşinin banka hesapları kontrol edildi

(HA)