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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 23:31
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 23:50
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İYİ Parti'de Akşener'e istifa çağrısı

2023 seçimlerinin ardından Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı alan İYİ Parti'nin yerel seçimlerde aldığı sonuç partide tartışmaya yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İYİ Parti'de Akşener'e istifa çağrısı

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılan seçimde henüz oy sayımı sürerken İYİ Partide çatlak oluştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e istifa çağrısı yapıldı

Gelen ilk sonuçlara göre, 2023 yılındaki genel seçimlerde %9,96 oy alan İYİ Parti, bu seçimde büyük bir oy kaybı yaşayarak oranını %3,47'e düşürdü.

Sandıklarda sayım sürerken İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından görevinden  istifa ettiğini duyurdu ve Akşener'e de istifa çağrısı yaptı.

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Partiden bir süre önce istifa eden, Merkez Bankası Eski Başkanı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Durmuş Yılmaz da Meral Akşener'i 2023 seçimlerini iktidara 'altın tepside sunmak" ile suçladı.

İYİ Parti'nin İBB Grup Başkanlığını yürüten ve seçim öncesi ittifaktan çekilme kararına karşı çıkarak partiden istifa eden İbrahim Özkan ise Akşener'in olağanüstü kurultay yapacağını ve aday olmayacağını öne sürdü.

(Mİ)

İYİ Partî meral akşener Seçim 2024
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