İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini reddetti.

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İYİ Partili 35 Genel İdare Kurul (GİK) üyesi CHP ile işbirliği için “hayır”, 14’ü “evet” oyu kullandı.

Böylece, İYİ Parti, daha önce yerel seçimlere tek başına girme kararlılığını korudu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kararın oy çokluğuyla alındığını ifade etti. Kararın tartışmaya kapalı olduğunu söyledi.

Zorlu, “Genel İdare Kurulumuz, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır” dedi.

Konuya dair henüz (4 Aralık 20.45 itibariyle) CHP'den bir açıklama gelmedi.

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(EMK)