İYİ Parti Can Atalay mitingine katılmayacak

İYİ Parti, CHP’nin TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili Yargıtay kararı nedeniyle, Ankara Tandoğan Meydanı’nda 14 Ocak’ta yapacağı mitinge katılmayacağını duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Zorlu, CHP lideri Özgür Özel'in Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Atalay hakkında yaptığı miting çağrısına, "Katılmayacağız, şu an için aldığımız karar bu yönde" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Ocak'ta, Atalay ile ilgili Yargıtay kararı nedeniyle, Ankara Tandoğan Meydanı’nda, 14 Ocak’ta miting düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Özel, açıklama şöyle demişti:

“CHP olarak toplumda, sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa o demokratik çağrılara en yürekten katkıyı katılımı sağlayacağımızı ifade ediyoruz ve gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü ‘Geleceğimize sahip çıkıyoruz’ diyeceğimiz, demokrasiye sahip çıkacağımız, anayasaya sahip çıkacağımız, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize, ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımız büyük miting için 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, tüm meslek örgütlerini, tüm sivil toplum örgütlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, bilhassa gençlerini Tandoğan meydanında saat 13.00’te geleceğimize, adalete, hukuka ve ülkemize sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz.”

CHP ayrıca, yarın (9 Ocak Salı) Meclis'i Atalay gündemiyle olağanüstü toplanmaya çağırmıştı. Olağanüstü çağrı dilekçesine; CHP, DEM Parti, TİP, Saadet Partisi, EMEP, DEVA ve Demokrat Parti imzalarken, İYİ Parti imza vermemişti.

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İkinci ihlal kararında ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurul üyeleri, 21 Aralık 2023'te yaptığı ikinci toplantıda, Atalay'ın, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” oyçokluğuyla, kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve ihlalin giderilmesine ilişkin karara ise oybirliğiyle hükmetti.

AYM, 27 Aralık 2023'te açıkladığı gerekçeli kararda ise "mahkemelerin, Anayasa’nın hükümlerini göz ardı ettikleri ve açıkça aykırı davrandıklarını" belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının “tavsiye niteliğinde olmadığı” vurgulanan gerekçede, "Yargıtay'ın ‘Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması' ifadesi "Türk hukukunda bulunmayan bir karar" olarak değerlendirildi.

AYM'nin ihlal kararını gönderdiğini 13. Ağır Ceza Mahkemesi de saatler süren toplantının ardından "ihlalin kendisinden kaynaklanmadığını" ileri sürerek dosyayı ikinci kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak günü açıkladığı kararında "Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını ve Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirtti. Kararın uyulmamasına hükmetti.

Daire'nin bu kararının ardından yargıda kriz tartışmaları yeniden başladı.

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(RT)