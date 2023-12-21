İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Arslan, seçim ittifakı üzerinden başlayan tartışmalara değindi.

Arslan, yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın Uşak’ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin ‘partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek’ şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir.” dedi.

İYİ Parti'den istifa eden Özkan'dan Akşener'e: İmamoğlu’nun zerre kadar konuya dahli yok

Arslan’ın açıklaması şöyle:

"İYİ Parti, Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde demokrasinin kökleşip kurumsallaşmasını ve kamu kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde kullanılıp devletimizin daha güçlü olmasını, hizmetlerin herkese eşit, adil bir şekilde ulaşmasını isteyen insanlarımızın sesi, sözü olmak amacıyla siyaset sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır.

Emperyalist istila ve işgale karşı 100 yıl önce verdiğimiz İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Türk milletinin yeniden tarihin öznesi olmasını sağlayan Türk milliyetçilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde etkin, aktif bir şekilde temsil edilmelerini sağlayan İYİ Parti; tabanından en üst kademesine kadar vatansever, samimi, dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanların partisidir. Benim de İYİ Parti’de bulunma nedenim budur.

Akşener, isim vermeden CHP'yi hedef aldı: Savaş ilanı kabul ediyorum

"İktidar medyasının kara propagandası"

14 Mayıs 2023 seçimi sürecinde yapılan ön seçim; gençlerin siyaset yapmasına, partimizin demokratik usullerle aday göstermesine öncülük yaptı. Bizleri daha gayretli çalışmamız hususunda motive ederek halkımızla kaynaşmamızı sağladı. Bu sebeple İYİ Parti’nin siyasi varlığını devam ettirmesi en büyük arzumdur.

14 Mayıs seçimi sonuçları üzerinden başlayan siyasi ittifak tartışmaları, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin tutumları ve gösterecekleri adaylar üzerinden devam etmektedir. Seçimlerde iktidar medyasının kara propagandası adaylarımızı, yöneticilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları değerlendirmeye alan İYİ Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönünde bir irade beyan etmiştir.

"Genel başkanın bilgisi dahilinde iş birliği yaptım"

Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim.

Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener’in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara’da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara’nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu istifaları değerlendirdi: Bunun adı operasyon siyaseti

"Mansur Yavaş ile ilgili sözlerini hatırlatırım"

Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır Millet İttifakı’nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İYİ Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş’ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener’in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve 'namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı' diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım.

Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener’in, 'CHP’den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey’e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…' söylemesi üzerine, kendilerine 'Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?' diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim.

"Kumpas kurma ithamları üzücü"

Sayın Genel Başkanımızın Uşak’ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin ‘partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek’ şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir.”

İYİ Parti’de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı, Ece Güner istifa etti

İYİ Parti'de çözülme süreci 27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray 6 Haziran'da, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali ile Eski Devlet Bakanı ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican 12 Haziran'da partiden istifa ettiklerini duyurdular. Ardından İYİ Parti kurucularından, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Taylan Yıldız 19 Haziran'da partisinden istifa ettiğini açıkladı. 27. Dönem Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem 10 Kasım'da partiden istifa etti. 28. Dönem Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu 2 Kasım’da İYİ Parti’den istifa edip 7 Kasım AKP'ye katıldı. 28. Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker de 16 Kasım’da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazdı. Ardından Dikbayır, suçlamaların araştırılması için İYİ Parti'nin TBMM Grubu'na ve Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi. Bunun üzerine Dikbayır, partiden ihraç edildi. 4 Aralık'ta İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) toplantı. Toplantıda CHP ile iş birliği teklifine "hayır" kararı çıktı. Bunun üzerine tartışmalar alevlendi. İlk olarak İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun istifa haberi geldi. Daha sonra CHP ile İYİ Parti’nin işbirliğini savunan İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Akşener'in isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ama bir gün sonra İBB Meclisi'ndeki İYİ Parti grubu Özkan'ı yeniden grup başkanvekili seçti. Özkan 9 meclis üyesinin 8'inin oyunu aldı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

(RT)