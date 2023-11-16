İVME Hareketi’nden “Türkiye’de Çalışma Saatleri - İşsizlik İlişkisi” raporu

Bağımsız Araştırmacı Ömer Ünal’ın, kaleme aldığı “Türkiye’de Çalışma Saatleri - İşsizlik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme” raporu İVME Hareketi tarafından yayımlandı.

Rapora göre Türkiye’de yasal çalışma sürelerine riayet edildiği takdirde veya haftalık çalışma saatleri yüzde 5 ila 7 azaltıldığında, 1 ila 2 milyon arası yeni iş yaratılabiliyor.

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Raporda Türkiye'deki mevcut düşük ücret politikası, yüksek hane borçları ve kalıcı işsizlik sorunlarıyla birlikte, mevcut yasal çalışma sürelerinin aşılarak çalışmanın norm haline geldiği gözlemlenmekte ve neoliberal kalkınma politikalarının ise işsizlik sorununu çözmek yerine yoğunlaştırmakta olduğu tespiti yapılıyor.

Bu durumu düzeltmek için yasal çalışma saatlerinin denetimleri artırılmalı ve çalışma sürelerinin kısaltılması öneriliyor.

Yapılan hesaplamalara göre, mevcut süre içinde çalışıldığında veya haftalık yasal çalışma süresi yüzde 5 ila 7 arasında azaltıldığında, 1 ila 2 milyon arasında ek işgücüne ihtiyaç duyulacaktır. Ömer Ünal’ın, kaleme aldığı “Türkiye’de Çalışma Saatleri - İşsizlik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme” raporu İVME Hareketi tarafından yayımlandı.

Raporun vurguladığı önemli bulgular arasında, Türkiye'de yasal düzenlemelere rağmen haftalık çalışma saatlerine uyulmaması dikkat çekiyor.

OECD verilerine göre, Türkiye'deki çalışanların yüzde 20'si haftada 60 saatten fazla çalışıyor.

Eurostat'a göre Türkiye’de ortalama çalışma süresi haftada 48,3 saattir ve ILO verilerine göre Türkiye, hem haftalık çalışma süresi uzunluğu hem de haftada 49 saatten fazla çalışan sayısı bakımından 163 ülke arasında 21. sıradadır. Bu durum, yasal çalışma saatlerinin iş teftişleri aracılığıyla uygulanmasını ve yasal çalışma sürelerinin düşürülmesini gerektirebilir.

Çalışmada Ömer Ünal’ın sunduğu hesaplamalara göre;

Türkiye’de çalışma saatlerinin kademeli olarak azaltılması sonrası ortaya çıkacak gerekli işgücü 3 farklı veriye göre incelendiğinde;

1- TUİK verilerine göre SGK 4A kapsamında haftada 45 saat çalışan 16 milyon 852 bin 877 kişinin haftada 42,5 saat çalışma gerçekleştirmesi halinde mevcut işgücüne ek olarak 991 bin 345 kişi daha gerekmektedir.

2- OECD verilerine göre haftada 60 saatten fazla çalışan işgücünün yasal çalışma süresi olan 45 saate çekilmesi ile 1 milyon 123 bin 525 yeni çalışana ihtiyaç doğmaktadır.

3- Eurostat verilerine göre haftada ortalama 48,3 olan çalışma süresinin işgücünün yasal çalışma süresi olan 45 saate çekilmesi durumunda ek olarak 1 milyon 235 bin 877 çalışana ihtiyaç duyulmaktadır.

Raporda genel olarak; Türkiye işgücü piyasasında, düşük ücret politikasının, yüksek hane halkı borçluluğunun, yüksek işsizlik oranlarının kalıcılaştığı ve mevcut yasal çalışma sürelerinin üzerinde çalışmanın norm haline dönüştüğü ve çalışma saatlerinin pek çok ülkede azalışa geçtiği bir süreçte Türkiye’de oldukça yüksek olması da diğer bir sorunu oluşturduğu tespiti yapılıyor.

Bunlara ek olarak Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan neoliberal kalkınma politikası işsizliği azaltmak bir yana yoğun işsizlik üreterek varlığını devam ettirdiği tespiti yapılıyor.

(EMK)