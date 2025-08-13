İÜ, üniversitelere yazı gönderdi: 28 kişinin lisansüstü diplomaları silindi

İstanbul Üniversitesi (İÜ), üniversitelere "yatay geçişlerinin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomaları iptal edilen 28 kişiye ilişkin verilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) yüklendiğine dair yazı gönderdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken'in imzasını taşıyan yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce-Türkçe) Lisans Programlarına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı gerekçesiyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 nolu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; yatay geçiş kararlarının ve bu karara dayalı olarak elde edilen mezuniyetlerinin ve diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilen 28 (yirmi sekiz) kişinin ve söz konusu lisans mezuniyetlerinin iptali üzerine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 24.07.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda lisansüstü diplomaları iptal edilenlerin isim listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan kişilerin mezuniyet durumları YÖKSİS veri tabanında güncellenmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.”

Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

CHP'li Emir'den tepki: Sahte diplomalara dokunmuyorlar

İÜ’nün açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Murat Emir ise duruma tepki gösterdi ve "Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okudukları için suçlu ilan edilen 28 kişinin başka üniversitelerde binbir emekle aldığı lisans ve lisansüstü diplomalarını da iptal ettirmek için, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi!



Hiç üniversiteye… pic.twitter.com/kBRjxzcifX — Murat Emir (@muratemirchp) August 13, 2025

Yüksek lisans diploması silinmeyen İmamoğlu artık 'lise mezunu' görünecek

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. İÜ'den yapılan açıklamada, "Mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" denilmişti.

(RT)