ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 08:00
2 dk Okuma

İÜ, üniversitelere yazı gönderdi: 28 kişinin lisansüstü diplomaları silindi

İstanbul Üniversitesi, lisans diplomaları iptal edilen 28 kişinin lisansüstü diplomalarının da 24 Temmuz'da iptal edildiğini ve verilerin YÖKSİS veri tabanına işlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İÜ, üniversitelere yazı gönderdi: 28 kişinin lisansüstü diplomaları silindi
* Fotoğraf: Flickr

İstanbul Üniversitesi (İÜ), üniversitelere "yatay geçişlerinin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomaları iptal edilen 28 kişiye ilişkin verilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) yüklendiğine dair yazı gönderdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken'in imzasını taşıyan yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce-Türkçe) Lisans Programlarına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı gerekçesiyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 nolu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; yatay geçiş kararlarının ve bu karara dayalı olarak elde edilen mezuniyetlerinin ve diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilen 28 (yirmi sekiz) kişinin ve söz konusu lisans mezuniyetlerinin iptali üzerine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 24.07.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda lisansüstü diplomaları iptal edilenlerin isim listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan kişilerin mezuniyet durumları YÖKSİS veri tabanında güncellenmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.”

Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
28 Temmuz 2025

CHP'li Emir'den tepki: Sahte diplomalara dokunmuyorlar

İÜ’nün açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Murat Emir ise duruma tepki gösterdi ve "Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor" dedi.

Yüksek lisans diploması silinmeyen İmamoğlu artık 'lise mezunu' görünecek
Yüksek lisans diploması silinmeyen İmamoğlu artık 'lise mezunu' görünecek
7 Mayıs 2025

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. İÜ'den yapılan açıklamada, "Mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" denilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Üniversitesi rektör
ilgili haberler
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ GÖRÜŞÜLÜYOR
İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal edenlere "neden" diye sordu
20 Mayıs 2025
/haber/idare-mahkemesi-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-edenlere-neden-diye-sordu-307613
Yüksek lisans diploması silinmeyen İmamoğlu artık 'lise mezunu' görünecek
7 Mayıs 2025
/haber/yuksek-lisans-diplomasi-silinmeyen-imamoglu-artik-lise-mezunu-gorunecek-307197
Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı
6 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-diploma-iptaline-karsi-dava-acti-307168
Diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı
21 Nisan 2025
/haber/diplomasi-iptal-edilen-28-kisi-ifadeye-cagrildi-306661
"YÜKSEL DIŞARI, ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR"
Öğrenciler, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden hocalarını okuldan kovdu
15 Nisan 2025
/haber/ogrenciler-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-eden-hocalarini-okuldan-kovdu-306483
İBB OPERASYONU
İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
19 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-nde-diploma-protestosu-305592
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
18 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-ekrem-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-etti-305544
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ GÖRÜŞÜLÜYOR
İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal edenlere "neden" diye sordu
20 Mayıs 2025
/haber/idare-mahkemesi-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-edenlere-neden-diye-sordu-307613
Yüksek lisans diploması silinmeyen İmamoğlu artık 'lise mezunu' görünecek
7 Mayıs 2025
/haber/yuksek-lisans-diplomasi-silinmeyen-imamoglu-artik-lise-mezunu-gorunecek-307197
Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı
6 Mayıs 2025
/haber/ekrem-imamoglu-diploma-iptaline-karsi-dava-acti-307168
Diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı
21 Nisan 2025
/haber/diplomasi-iptal-edilen-28-kisi-ifadeye-cagrildi-306661
"YÜKSEL DIŞARI, ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR"
Öğrenciler, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden hocalarını okuldan kovdu
15 Nisan 2025
/haber/ogrenciler-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-eden-hocalarini-okuldan-kovdu-306483
İBB OPERASYONU
İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
19 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-nde-diploma-protestosu-305592
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
18 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-ekrem-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-etti-305544
Sayfa Başına Git